品茶、書法、話發展 福建僑團共賀新春

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
各閩籍僑團近日在法拉盛舉辦「四海傳福•共賀新春」活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
各閩籍僑團近日在法拉盛舉辦「四海傳福•共賀新春」活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

為了慶祝農曆丙午馬年，並增進社會各界對福建文化和旅遊的認識，由美國福建工商總會牽頭、各閩籍僑團近日在法拉盛舉辦「四海傳福•共賀新春」活動，一起品福茶、賞書法，敘友誼、話發展，增進對「福」文化的了解。中國駐紐約總領事館僑務處副主任李德出席了此次活動。

美國福建工商總會會長以及本次活動的總召集人朱立業表示，本次新春團拜以「特色福建」為主題，結合茶文化與書法藝術，向主流社會介紹福建多元的歷史文化與旅遊資源，也為各地閩籍僑領搭建交流平台。

他介紹，福建各地人文風貌各具特色：泉州是全國知名旅遊城市，歷史底蘊深厚；南平以武夷山聞名中外；莆田的鞋業與服裝產業享譽全球；三明以沙縣小吃走向世界；龍岩則以客家土樓等世界文化遺產著稱。福建僑聯則在近年來積極協助家鄉企業「出海」，加強海外閩商與本地市場的聯繫，推動文化與經貿雙向交流，讓更多人透過僑團了解福建、走進福建。

活動現場還特別展示了歷史上公認的第一副春聯「新年納餘慶，佳節號長春」。該聯相傳為五代十國時期後蜀主孟昶所作，意指在新的一年承接先祖遺澤，佳節象徵春意常在、福樂綿長。這副春聯開啟了後世春節貼門聯的習俗，寓意喜慶與長久福氣，也成為本次活動「傳福」主題的歷史呼應。

活動由美國福建工商總會、美國亞裔婦女聯合總會、東南網美國站、福建省旅遊協會海外旅遊分會、美國閩南商會、美國閩南同鄉聯合總會、北美華人華裔尋根協會、美國福建僑聯總會、美國閩台總商會、美國華人餐飲業協會、美國莆仙同鄉會、美國南平同鄉會、美西南平同鄉會、美國龍岩同鄉會、美國三明同鄉會、美國福建書畫家協會共同主辦。

