紐約市消費稅增幅超疫前 觀光與高端消費貢獻最大

州主計長報告顯示，紐約市2025年消費稅收入占到全州近半，增幅超過疫情前的水平。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)辦公室2月發布的最新財政報告顯示，紐約州2025年消費稅收入共計244億元，增幅達4.5%，高於此前兩年的增長率。而紐約市 在其中獨占近半，增長率也達到5%，高於全州平均水平。

根據報告提供的數據，紐約市2025年消費稅收入達到109億4000萬元，是排名第二的長島的三倍以上。2025年度紐約市的消費稅增長率為5%，不僅高於2024年的2.8%，更超過了新冠疫情 前的平均增幅4.8%。而在分季度統計中，2025年下半年的消費稅增幅顯著加速，第三及第四季度的同比增幅均超過了5%，這顯示紐約市的整體經濟活動在最近一年內呈現加速復甦的趨勢。

報告指出，紐約市經濟活動的增加主要得益於國內觀光 的蓬勃和高收入人群的消費旺盛。報告呈現了三個指標以說明這一趨勢，其中酒店的平均房價創歷史新高、百老匯演出市場的上座率穩中向好，而國際觀光客的數量則尚未完全恢復至疫情前的水平。這意味著部分面向國外旅客的高端消費品市場仍有繼續復甦的潛力，但與此同時，高收入人群消費帶動經濟活動的顯著趨勢也在一定程度上反映了中產和工薪階層的消費活動不振，而且這種經濟模式容易受到宏觀經濟或政治格局變化的衝擊，存在波動性較大的風險。

報告還提到，政策的變化會對消費稅收入產生較大影響，其中尤以聯邦政府從去年開始實行的關稅政策巨變影響最為深遠。報告援引舊金山聯準會銀行的研究結果，稱大幅提高進口關稅雖然會提高產品售價、進而增加消費稅，但其同時也會抑制消費需求並增加失業率，然後進一步打擊居民的消費能力，因而對與州財政的消費稅收入來說，弊恐大於利。