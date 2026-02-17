財政輸血 州府額外撥款紐約市15億

州府宣布為紐約市額外提供15億元撥款，以幫助緩解其財政壓力。圖為市長曼達尼(左)與州長霍楚(右)溝通。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)和市長曼達尼 (Zohran Mamdani)16日聯合宣布，州府將在未來兩年，額外向紐約市 撥款15億元，協助解決財政困境。

這筆資金包括5億1000萬元經常性撥款，彌補在前任政府時期被轉移給紐約市承擔的財政支出項目，另有3億元青年計畫專項資金和6000萬元公共衛生專項資金，還會將州府原本計畫扣留的消費稅收入1億5000萬元返還給紐約市。另外，還有5億元靈活運用資金額度，留待未來根據需求從長計議。

額外撥款計畫的宣布時間點，一定程度上體現了曼達尼與霍楚的財政博弈軌跡。根據計畫，曼達尼將於今(17)日公布2027財年紐約市初步預算案，其中最大的挑戰便是在落實他的競選承諾的同時，保持財政平衡。

曼達尼上任以來便指責前任市府給未來兩年留下120億元財政缺口並向州府施壓，以推行他所主張的「為最富人群加稅」政策。霍楚領導的州府則承諾為曼達尼的免費托育政策解囊，並對免費公車主張不置可否，然而對於增稅主張，州府則拒不鬆口。分析人士認為，本次新增撥款可視為州府給予曼達尼市府的最新甜頭，以換取其在增稅議題上的更寬鬆的態度。

根據曼達尼上周在州議會聽證會上的證詞，市府已將預算赤字從120億壓縮到70億元。公民預算委員會主席萊因(Andrew Rein)表示，15億元輸血將大幅緩解曼達尼市府面臨的財政壓力。