紐新波特大橋轉線施工 通勤列車一個月內大減班

美鐵將在哈肯薩克跨河橋處進行關鍵性轉線作業工程，在2月15日至3月15日間，Amtrak和新澤西運輸局往返紐新之間的客運服務將受到嚴重影響，大量列車班次被削減，部分線路不再直達紐約，通勤乘客須換乘其他交通工具才能抵達目的地。(記者許君達／攝影)

美鐵(Amtrak)從2月13日起開始在連接紐約與新州紐瓦克之間的要道波特大橋(Portal Bridge)處進行轉線施工，工期預計為時一個月。施工期間，使用該段鐵路線的美鐵和新澤西 運輸局(NJ Transit)通勤列車班次將大幅減少和更改，行車時間亦將延長。運輸當局建議紐新間通勤者在此期間盡量在家辦公、減少出行。

據美鐵介紹，本次工程的目的是把鐵路行車路線轉移至新建成的上跨哈肯薩克河的波特北橋，以替代擁有115年歷史、年久失修的舊波特橋，施工內容包括建設連接新舊鐵路的道岔、調適新線路的電力、號誌和通訊系統，並測試和驗收新橋的配套運營安全系統。施工期間，現有鐵路客運不會中止，但列車通行能力大幅下降，不得不減少車次、壓低臨時限速。

新大橋是「門戶計畫」(Gateway Program)的組成部分。該項目旨在為紐瓦克至紐約間的「東北走廊」客運鐵路擴大行車容量，新增至雙向四線鐵路、並新開鑿一條跨越哈德遜河的雙線隧道。該工程去年10月被川普政府凍結了聯邦資金，一度在今年2月初被迫停工，但在法庭裁決凍資違法後，聯邦已承諾遵守法庭判決，恢復撥款。

施工期間的臨時運營方案從15日起生效，一直持續到3月15日。根據美鐵的方案，經該路段進出紐約的Acela特快列車每個工作日將從20班減少至18班、東北走廊區域列車每日從44班減少至40班、紐約至費城 間的「基石號」(Keystone)列車從每日24班減少至10班(從費城至賓州 哈里斯堡間保持正常運營)，開往華府以南的長途列車班次不變。

新澤西通勤列車所受影響更大。其中原本能直接進入紐約的「東北走廊線」和「北澤西海岸線」將合併和縮減部分班次；「拉里坦河谷線」(Raritan Valley Line)全部列車將改由紐瓦克賓州車站終到和始發，需要前往紐約的通勤乘客須在該站換乘其他列車；「莫里斯-埃塞克斯線」(Morris & Essex Line)和「蒙克萊爾-奔騰線」(Montclair-Boonton Line)則在工作日全部改由霍博肯(Hoboken)站終到始發、周末和2月16日總統日假期保留一至兩小時一班直達紐約的列車。此外，各線保留的列車也將出現大量時刻更改的情況，通勤常客須提前計畫好行程。

在施工期間，莫里斯及蒙特萊爾線沿途乘客將可持火車月票或單程票，免費進入霍博肯和曼哈頓33街的PATH捷運站，亦可憑火車票免費搭乘往返霍博肯碼頭的渡輪和往返霍博肯與紐約之間的新澤西126路公車。新州運輸局建議住在鐵路沿線的通勤者及霍博肯附近的PATH乘客，盡量減少出行頻率、在家上班，以避免可能出現的嚴重擁擠。