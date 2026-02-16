車主停車未熄火 年輕女8大道華社附近偷車 警方通緝

警方通緝在8大道華社附近偷車的女偷車賊。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )8大道 華社附近最近發生一起車輛偷盜案件。警方經偵查後發現，此案嫌疑人是一名年輕女性。警方近日公布了這名女性的照片，希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將這名嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警66分局的轄區內。根據警方報告，2025年12月7日清晨7時45分左右，一名61歲男子下車後將車停在漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)4912號門前，車輛沒有熄火。這時一名身分不明的人看到機會，馬上進入這輛雪佛蘭(Chevrolet)Trax車，並駕駛這這輛車逃離現場。這名盜車賊將車輛開到麥克唐納大道(McDonald Avenue)1080號門前棄車逃逸，方向不明。這一車輛盜竊事件中無人受傷。

根據警方的描述，被通緝的嫌疑犯是一名膚色較淺、留著棕色捲髮的女性。她最後一次出現時身穿一件BAPE連帽衫。

警方再次提醒居民，在出外辦事時，停車後一定要將車輛完全熄火並鎖上車門，千萬不要在車輛啟動的情況下離開，給盜賊可乘之機。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。