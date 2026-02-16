羊頭灣社區巡邏隊 助排除地鐵站屋頂積雪安全隱患

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
羊頭灣社區巡邏隊協調排除Q線地鐵U大道站的安全隱患。(LCP提供)
羊頭灣社區巡邏隊協調排除Q線地鐵U大道站的安全隱患。(LCP提供)

羊頭灣社區巡邏隊(Local Community Patrol，簡稱LCP)近日協調排除地鐵站因為降雪嚴寒天氣出現的安全隱患，並持續在惡劣天氣下巡邏社區，協助警方維護社區治安。

近期，受連續降雪和低溫天氣影響，Q線地鐵羊頭灣U大道站橫跨馬路的車站屋頂出現積雪結冰情況，冰雪隨時可能滑落街道，傷及行人。日前，羊頭灣當地居民李先生向LCP通報了這一情況。LCP的成員到現場了解具體情況後，馬上通過相關渠道多方反映問題，商量解決問題的對策。在第45選區共和黨州眾議員諾瓦霍夫(Michael Novakhov)辦公室的積極推動下，大都會運輸署(MTA)相關部門迅速跟進，派員工在隔日就到Q車地鐵站屋頂清理積雪積冰，消除潛在風險，確保了行人和車輛的安全。

雖然近日天氣依然寒冷，但LCP成員已恢復在羊頭灣U大道一帶的例行巡邏。巡邏期間，成員們主動與街坊及沿街商家溝通交流，瞭解社區近況。鑑於近期暴風雪和極冷天氣導致馬路和人行道積雪嚴重，阻礙行人和車輛交通，LCP特別提醒商家早日清理門前積雪並撒上雪鹽，防止行人滑倒，保障行人安全。

LCP表示，社區安全離不開居民與商家的共同參與。隨著天氣好轉，今後他們將全面恢復並加強在社區的日常巡邏。LCP呼籲當地居民和商家和他們保持緊密溝通，積極配合他們的行動，及時向他們提供線索，反映各類安全隱患，攜手守護羊頭灣社區的平安與穩定。

