「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

中華公所主席離世…朱超然追思彌撒 僑社數百人致敬

記者許君達╱紐約報導
中華公所主席朱超然離世，華埠顯聖容天主教堂舉辦追思彌撒。(記者許君達╱攝影)
中華公所主席朱超然離世，華埠顯聖容天主教堂舉辦追思彌撒。(記者許君達╱攝影)

紐約中華公所主席朱超然1月28日離世，曼哈頓華埠的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)15日為朱超然舉辦追思彌撒，數百人前往致敬。

紀錄顯示，朱超然1952年9月22日生於香港，祖籍廣東順德，1960年代移民美國，曾在海軍服役，後加入市懲教局。朱超然業餘熱心華埠社區事務，曾任紐約華裔美國退伍軍人會主席以及中華公所第68屆主席。顯聖容教堂主任司鐸關毅賢介紹，朱超然是虔誠的天主教徒，因此他的追思儀式完全按照天主教的儀軌舉行。

關毅賢表示，朱超然的人生被紀律、信心和服務所貫穿。對國家，他是忠誠的戰士，對社區，他是受到尊敬的領袖，對家庭，他是丈夫和父親。在從軍時，他竭盡全力保衛這個並非出生地的國家；在疫情期間、仇亞浪潮高漲時，他利用自己的所學免費為社區居民傳授自衛技能，「從他身上，我們看到了一個深刻理解基督教化並堅持以身實踐的人」。

朱超然的遺孀June Chuy在致詞時首先回憶了她頂著1980年代的社會壓力，與一名亞裔男子相識和戀愛的歷史。她表示，朱超然非常以自己的華裔身世和文化傳統為榮，始終盡己所能在美國弘揚中華文化，並且熱心參與華人社區事務，以致於他們的三個孩子在年少時經常缺乏與父親共處的時光。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢代表處長李志強向朱超然的家人表示慰問，並讚賞他畢生服務社區，致力於促進社區團結、安全和福祉。張麗賢表示，朱超然不僅是華埠的社區領袖，更是全球海外華人社區的典範性代表。張麗賢並代表中華民國僑務委員會宣讀了委員長徐佳青發來的唁電。唁電中稱讚朱超然致力僑梓、奉獻僑社、增進同僑福祉，擁護自由民主、支持中華民國，典型永留後世。

當日出席追思彌撒的人士還包括紐約華僑文教中心主任王怡如、經文處僑務組組長黃儷萱、中華公所顧問于金山、紐約華裔美國退伍軍人會幹事梅本立、州眾議員兼州參議員參選人李榮恩(Grace Lee)及州參議員參選人牛毓琳等。

朱超然曾從軍20餘年，退伍後加入紐約華裔美國退伍軍人會並曾任主席，圖為退伍軍人會...
朱超然曾從軍20餘年，退伍後加入紐約華裔美國退伍軍人會並曾任主席，圖為退伍軍人會同袍向朱超然致以最後的敬意。(記者許君達╱攝影)
朱超然生前曾創立螳螂武術學院，教授武術和醒獅等中華傳統功夫。圖為他在2025年1...
朱超然生前曾創立螳螂武術學院，教授武術和醒獅等中華傳統功夫。圖為他在2025年10月參加中華民國國慶酒會時，親自下場，為舞獅表演擊鼓。(記者許君達╱攝影)

華埠 華裔 中華民國

