法拉盛華人天主教堂舉辦「敬天祭祖」追念感恩祖先

聖耀漢維雅內天主教堂15日舉辦敬天祭祖儀式，發揚華人對祖先的懷念及感恩。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

位於法拉盛 的聖耀漢維雅內天主教堂(St. John Viannney Church)15日舉辦敬天祭祖儀式，延續華人 天主教徒於農曆新春期間慎終追遠的傳統，發揚對祖先的懷念與感恩之情，數百華人教友與社區民眾參與。

主祭鄭向元表示，自己為天主教徒逾60年，1969年來美後，即在皇后區 協助當地天主教會與教友組織，並曾於1980年擔任堂區委員會主席多年。他指出，華人天主教會自1971年起，便在每年農曆春節期間於彌撒後舉行敬天祭祖儀式，將信仰禮儀與華人傳統文化結合，至今已行之有年。

談及天主教祭祖禮儀的緣起，鄭向元介紹，天主教「祭祖」典禮早在教宗庇護十二世時獲准實施，但在華人教會中並未廣泛推行。直到1971年，于斌樞機主教在台灣正式提倡於農曆新年舉行「敬天祭祖」儀式，並於翌年擴大推廣，獲得各界熱烈響應。于斌曾指出，「敬天」是對天主的崇拜，「祭祖」則是對祖先的追念，強調此舉既符合信仰精神，也承繼中華文化傳統，有助於敦化教化、厚植風俗。