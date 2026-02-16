法拉盛華人天主教堂舉辦「敬天祭祖」追念感恩祖先

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
位於法拉盛的聖耀漢維雅內天主教堂(St. John Viannney Church)15日舉辦敬天祭祖儀式，延續華人天主教徒於農曆新春期間慎終追遠的傳統，發揚對祖先的懷念與感恩之情，數百華人教友與社區民眾參與。

主祭鄭向元表示，自己為天主教徒逾60年，1969年來美後，即在皇后區協助當地天主教會與教友組織，並曾於1980年擔任堂區委員會主席多年。他指出，華人天主教會自1971年起，便在每年農曆春節期間於彌撒後舉行敬天祭祖儀式，將信仰禮儀與華人傳統文化結合，至今已行之有年。

談及天主教祭祖禮儀的緣起，鄭向元介紹，天主教「祭祖」典禮早在教宗庇護十二世時獲准實施，但在華人教會中並未廣泛推行。直到1971年，于斌樞機主教在台灣正式提倡於農曆新年舉行「敬天祭祖」儀式，並於翌年擴大推廣，獲得各界熱烈響應。于斌曾指出，「敬天」是對天主的崇拜，「祭祖」則是對祖先的追念，強調此舉既符合信仰精神，也承繼中華文化傳統，有助於敦化教化、厚植風俗。

當天儀式內容莊重而富含象徵意義，包括奉香、獻花、獻酒、獻果、叩拜祖先及團拜等環節。奉香象徵祈禱與祝福上達天庭；獻花代表對祖先不間斷的思念與愛；獻酒寓意健康長壽；獻果象徵成果與傳承，緬懷祖先培育後代的恩德以及他們的豐功偉績，儀式旨在讓教友在信仰生活中延續慎終追遠的精神，也讓年輕一代了解華人天主教會融合文化與信仰的歷史脈絡。

華人 法拉盛 皇后區

