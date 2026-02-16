莊文怡施政報告 細數任內成果、提三大長者願景

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
紐約市第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)近日於布碌崙(布魯克林)舉行「選區施政報告」活動，回顧上任兩年來的施政成果。(莊文怡辦公室提供)
紐約市第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)近日於布碌崙(布魯克林)舉行「選區施政報告」活動，回顧上任兩年來的施政成果。(莊文怡辦公室提供)

紐約市第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)近日於布碌崙(布魯克林)舉行「選區施政報告」活動，回顧上任兩年來的施政成果，並提出未來四年她欲在教育、公共安全、移民權益及長者政策上的施政方向。莊文怡表示，她除了將提出有關資優教育(G&T)的法案外，身兼老齡委員會(Committee on Aging)主席一職，她也將積極推動如可負擔老人住宅等政策，讓長輩能在社區安老。

莊文怡在致詞中強調社區力量的重要性，回顧剛上任時的遊民所建案抗議與後續的爭議，她表示，「市府向社區傳遞了『他們將替我們做決定，而且不需要我們參與』的訊息，我們再次被忽視；但社區證明當我們團結一致時，我們擁有巨大的力量。」

除遊民所議題外，她亦提及數項施政期間的成果，包含聯合數位民代通過的「更安全公園」法案，要求市公園局公開公園警察人數及巡邏分布；針對道路坑洞、街道清潔及鼠患問題加強監督；並為無家可歸者就業的機構ACE清潔計畫爭取資源。

在社區活動方面，她則列舉多項「首次」紀錄，包括舉辦猶太及亞太裔傳統月活動、元宵節遊行、流動齋戒月食物發放等活動外，她任內亦推動班森賀街道命名為「Mary Chin Way」，並為華語社區組織舉辦酌情撥款培訓等文化性舉措。針對預算資源，莊文怡則表示已為本選區學校爭取約2000萬元資金，新增300個課後名額及相關設備。還取得約1200萬元醫療經費、200萬元公園資金及近100萬元圖書館資金，支持消防與清潔等基礎服務。

展望未來，她除表示將持續推動基礎建設、教育改革與移民權益保障，並強調公共安全應結合執法與社區投資等面向外，也提出法案，要求市長幼兒教育辦公室制定資優教育計畫具體細節。

莊文怡還提出三項長者政策重點，如透過311設立通報機制應對糧食券福利盜用問題、推動可負擔長者住房發展，以及透過科技與跨世代計畫減少長者社交孤立。

當天多個民代與社區組織齊聚班森賀猶太社區中心(Brooklyn JCC)，州參議員劉醇逸(John Liu)與市議員納西斯(Mercedes Narcisse)亦出席致詞，49選區區領袖謝曉瓊、47選區領袖賀立寧、州眾議會第47選區領導人唐鳳巧，與州參議員陳學理幕僚長劉雅明皆出席。

