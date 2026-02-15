曼達尼 會晤明尼亞波利斯市長

市長曼達尼(右)12日在市政廳會見明尼亞波利斯市長弗雷(左)，討論ICE移民執法行動。(取自弗雷官方Instagram平台帳號@jacobfrey1)

明尼亞波利斯(Minneapolis)的移民 暨海關執法局(ICE )執法行動正引發社區動盪與抗議，聯邦政府日前表示未來數周將逐步撤離駐紮在該市的探員。12日，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)在市政廳會見明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)，討論如何避免ICE在紐約展開類似執法行動。

本次會議為閉門會議，並未邀請媒體參與，也未公布完整對話內容，但曼達尼發言人佩克(Dora Pekec)在會後表示，兩位市長在市政廳的會面氣氛友好，討論了維護城市安全以及支持多元移民社區的共同立場。

弗雷在進入市政廳前向媒體表示，希望藉此確定下一步行動方向，並強調「不希望明尼亞波利斯發生的情況在全國其他城市重演。」弗雷說，地方政府需要合作，以確保移民社區獲得保障，他同時批評聯邦政府在其城市展開的執法行動違憲，做法違背美國價值，而紐約市當地的大規模抗議活動則令他受到鼓舞。

在明尼亞波利斯，聯邦探員曾於街頭開槍射殺兩名平民，引發全國性示威，數萬人走上街頭抗議。相關行動造成社區恐慌與政治爭議，最終聯邦政府宣布結束該項執法部署。目前紐約尚未出現與明州規模的移民執法人員進駐，但聲援明州的遊行已多次在紐約舉行，成千上萬居民走上街頭以示支持，包括學生罷課、店鋪關門，呼籲聯邦探員撤離。

曼達尼上周在2026年度跨信仰早餐會(Interfaith Breakfast)上宣布簽署新行政命令，進一步加強執行紐約州的移民庇護法。行政命令要求全面檢視各市府機構與移民相關政策，確保符合州法，並成立專責工作小組，統籌與移民及ICE相關事務等。

曼達尼在會上強調，ICE成立於2003年，距今只有20多年的時間，其存在不必然意味著合理性。曼達尼長期主張廢除ICE，並經常批評川普總統，不過在市長普選勝出後，他曾赴白宮與川普會面，雙方互動友善，並保持簡訊聯繫。