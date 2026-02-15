試點新閘門頻傷人 MTA：持續學習與調整感應器

去年起MTA在數個站點試行全新閘門。然而由於此門採感應機制開關，導致數個乘客在通行時遭夾而受傷。(記者馬璿╱攝影)

為防堵逃票，去年起大都會運輸署(MTA )便在數個站點試行全新閘門，然而由於此門採感應機制開關，導致數個乘客在通行時遭夾而受傷。對此，MTA主席在記者會上回應表示官方正在調整感應器啟動方式，並無把乘客視作白老鼠的意圖。

該試點閘門目前在13座車站測試，這些不同型號的閘門涵蓋三家來自不同公司的設計，並預計今年擴展至20座車站。MTA在最新資本計畫中編列11億元，預計於2029年前在150座車站設置新式閘門。MTA表示，新型收費閘門以更高的擋門搭配感應器與人工智慧系統設計，目的是取代傳統旋轉柵欄，防止尾隨闖關行為，同時改善輪椅與嬰兒車進出不便的問題。此閘門配備感應器與警報系統，一旦未付費通行即會啟動警示。

不過，在試行初期，不僅發生多起乘客透過拋擲衣物、包包等方式躲過感應系統逃票，更有部分乘客指出閘門反應過快或感應失準，導致通行時被門夾住，紐約市警亦證實接獲多起受傷案件。而MTA主席利博(Janno Lieber)表示，這些閘門已在「世界上許多其他系統」中使用並測試。

在試行期間，社群媒體上已流傳多段影片，拍攝到乘客的手腳或隨身物品被閘門夾住。上月初，一名五歲女童在百老匯 —Lafayette街站的測試中，被閘門夾住頭部後送醫。

利博表示，MTA在試點過程中持續調整與改進閘門設計，「我們正在調整感應器啟動方式，包括關門速度與關閉幅度，有些調整已經完成」。他指出，自去年底啟動試點以來，相關「事故」數量已顯著下降，「我們仍在學習，也仍在進行調整。」

MTA的首席客戶官利亞納(Shanifah Rieara)表示，團隊正在製作教學影片指導乘客如何正確通行，並計畫更新出口周邊標示。她表示，已有超過100萬名乘客使用這些閘門，而在試點階段，MTA官方也將持續檢視如何改善對乘客的溝通與說明。

至於針對有乘客質疑MTA將通勤旅客當作實驗對象，利博則反駁稱，「說乘客是白老鼠，這並不公平。」

現已啟用塑膠槳板閘門站點包含曼哈頓 的百老匯─Lafayette街、布朗士的3大道─8街(3 Av-138 St)、曼哈頓紐新航港局汽車站(Port Authority Bus Terminal)和布碌崙(布魯克林)大西洋大道─巴克萊中心(Atlantic Av-Barclays Center)等站。