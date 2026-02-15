我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

紐約時裝周 兩岸華人設計師表現亮眼

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
RuirUiruI於2019年創立於深圳，並非單人設計師品牌，而是由一群95後的年輕設計團隊主理，品牌理念強調自由精神與生活方式探索。(RuirUiruI提供)
RuirUiruI於2019年創立於深圳，並非單人設計師品牌，而是由一群95後的年輕設計團隊主理，品牌理念強調自由精神與生活方式探索。(RuirUiruI提供)

紐約時裝周再度聚焦華人設計師的創意力量，14日至15日，Global Fashion Collective(GFC)在哈德遜河畔的The Glasshouse舉辦2026秋冬大秀。其中，台灣設計師施堉霖的YULIN與中國大陸設計師RuirUiruI，分別以細膩高訂工藝，與解構美學藝術手法，呈現兼具東西文化深度與國際視野。

施堉霖的YULIN品牌以「花心思」為主題，延續品牌一貫俐落而創新的剪裁語彙，融合秋冬花卉元素，呈現高級訂製服的精緻工法與精神。此次受邀納入美國服裝設計師協會(CFDA)官方日程實體秀，標誌台灣時尚邁入嶄新國際里程碑。YULIN與台灣美妝保養品牌「蓓朵娜」合作推出時尚亞麻提袋，結合環保理念與美學質感；與EPSON愛普生合作，將精緻圖紋透過先進數位印刷技術呈現於面料上。

YULIN的創辦人兼主理人施堉霖是台灣具影響力的時裝設計師，2010年，他以畢業作品以「實現夢想」為主題榮獲經濟部紡拓會時裝設計新人獎第三名，並踏入時尚圈，作品深受國際媒體與買家關注。

RuirUiruI則於2019年創立於深圳，並非單人設計師品牌，而是由一群95後的年輕設計團隊主理，品牌理念強調自由精神與生活方式探索。本季的系列靈感為「Bloom field of Debris」，來自德國新表現主義大師基弗(Anselm Kiefer)的廢墟意象，透過裂縫、層次與手工細節展現從衰敗中重生的創造力。系列採用膠漿塗層帆布、燒花牛仔及立體針織等面料，打造宛如「精神盔甲」的解構外套與極具肌理感的流線型長裙，呈現文明毀滅、物質流轉到生命重生的感官敘事。

除了華人設計師的亮眼表現，GFC本季也展出日本品牌Sanjukta's Studio、Marika Suzuki及Ounchan、美國原住民設計師Shoshoni Hostler等人的作品，呈現多元風格與文化交融的伸展台視覺盛宴。Global Fashion Collective成立於2017年，是由溫哥華時裝周延伸發展而來的國際時尚平台，旨在為全球新銳與獨立設計師提供展台機會。

YULIN的創辦人兼主理人施堉霖是台灣具影響力的時裝設計師，2010年，他以畢業...
YULIN的創辦人兼主理人施堉霖是台灣具影響力的時裝設計師，2010年，他以畢業作品以「實現夢想」為主題榮獲經濟部紡拓會時裝設計新人獎第三名，並踏入時尚圈，作品深受國際媒體與買家關注。(YULIN提供)

世報陪您半世紀

華人 原住民 德國

上一則

費城洪門致公堂新春團年宴 金馬迎春

下一則

美東嶺南同學會 曼哈頓歲末餐聚
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

午夜驚魂

午夜驚魂
周末好去處╱布碌崙博物館新春活動、英國劍舞節、音樂會

周末好去處╱布碌崙博物館新春活動、英國劍舞節、音樂會
戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚

戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚
戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚

戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了