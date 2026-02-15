紐約時裝周 兩岸華人設計師表現亮眼

RuirUiruI於2019年創立於深圳，並非單人設計師品牌，而是由一群95後的年輕設計團隊主理，品牌理念強調自由精神與生活方式探索。(RuirUiruI提供)

紐約時裝周再度聚焦華人 設計師的創意力量，14日至15日，Global Fashion Collective(GFC)在哈德遜河畔的The Glasshouse舉辦2026秋冬大秀。其中，台灣設計師施堉霖的YULIN與中國大陸設計師RuirUiruI，分別以細膩高訂工藝，與解構美學藝術手法，呈現兼具東西文化深度與國際視野。

施堉霖的YULIN品牌以「花心思」為主題，延續品牌一貫俐落而創新的剪裁語彙，融合秋冬花卉元素，呈現高級訂製服的精緻工法與精神。此次受邀納入美國服裝設計師協會(CFDA)官方日程實體秀，標誌台灣時尚邁入嶄新國際里程碑。YULIN與台灣美妝保養品牌「蓓朵娜」合作推出時尚亞麻提袋，結合環保理念與美學質感；與EPSON愛普生合作，將精緻圖紋透過先進數位印刷技術呈現於面料上。

YULIN的創辦人兼主理人施堉霖是台灣具影響力的時裝設計師，2010年，他以畢業作品以「實現夢想」為主題榮獲經濟部紡拓會時裝設計新人獎第三名，並踏入時尚圈，作品深受國際媒體與買家關注。

RuirUiruI則於2019年創立於深圳，並非單人設計師品牌，而是由一群95後的年輕設計團隊主理，品牌理念強調自由精神與生活方式探索。本季的系列靈感為「Bloom field of Debris」，來自德國 新表現主義大師基弗(Anselm Kiefer)的廢墟意象，透過裂縫、層次與手工細節展現從衰敗中重生的創造力。系列採用膠漿塗層帆布、燒花牛仔及立體針織等面料，打造宛如「精神盔甲」的解構外套與極具肌理感的流線型長裙，呈現文明毀滅、物質流轉到生命重生的感官敘事。