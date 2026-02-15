交匯傳統與科技 長島「馬年群展」至3╱15

「馬年群展」展間。左為Yiming Tang「Horse as a Liquor」系列、右為李騂「Field of Becoming」的油彩作品畫。(記者戴慈慧╱攝影)

為迎接2026年農曆火馬年，「馬年群展」即日起於紐約長島市 展出至3月15日(周日)，匯集11位藝術家的繪畫與影像創作，以「馬」為主題，從傳統象徵延伸至當代視角。

在中國文化中，馬象徵力量、活力與自由，自古深植於人類生活與文明發展。本次展覽以生肖為切入點，藝術家透過不同媒材與敘事手法，呈現馬的形體之美與精神隱喻，同時藉由這一意象映照社會現實與個人經驗。

展覽由華裔 策展人董君、徐之陽共同策畫，展場中可見多種創作語言並置。藝術家Yiming Tang的水彩系列「Horse as a Liquor」以流動筆觸與飽和色彩描繪不同姿態的馬匹，畫面帶有速寫般的節奏與心理張力，將馬轉化為承載孤獨與內在情緒的象徵，回應現代人對存在感與疏離感的感知。與之相對，李騂的油畫作品「Field of Becoming」以層疊奔騰的群馬構圖為核心，暖色調與流動筆勢營造出強烈能量，呼應中國文化中馬年象徵的時間循環與動勢觀念。

董君表示，本次參展作品多來自長期走訪藝術家工作室與駐留空間的觀察與交流。她指出，展覽涵蓋油畫、水彩、水墨、版畫與數位建模輸出等多元媒材，反映當代藝術在傳統與科技之間的交匯。

她強調，未來策展方向仍將持續關注東方文化語境，同時促進與西方藝術思維的融合。在紐約這座多元城市中，農曆新年與生肖文化的能見度逐年提升，也讓東方文化有更多與國際觀眾對話的機會。

展覽地址為長島市Jackson Avenue 2420號208室，展期至3月15日(周日)。