NYC Ferry部分復航 多線仍停駛、恐有延誤

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市在過去數周經歷暴風雪和寒冷氣候後，積冰至今都還未完全融化。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約市在過去數周經歷暴風雪和寒冷氣候，對流動性強的渡輪造成嚴重影響；儘管紐約港內的積冰已持續融化，紐約市渡輪(NYC Ferry)13日擴大恢復部分航線服務，但仍有多條航線停駛，且現有航班始終有延誤可能。

由於大量浮冰影響靠泊與航行安全，紐約市渡輪服務自1月27日起大致停擺，並在接下來的數周內維持氣溫驟降，導致冰層融化得慢，直至現在才終於趨緩，逐漸恢復部分航班路線。

繼11日恢復部分洛克威(Rockaway)-Soundview航線後，紐約市渡輪13日恢復東河和阿斯托里亞(Astoria)航線的調整服務；然而，當局強調部分碼頭仍受殘留的浮冰影響，全線恢復服務仍未能達成。

以洛克威-Soundview航線為例，起點為布朗士的Throggs Neck，沿曼哈頓東側南下至下城，再途經布碌崙(布魯克林)日落公園的陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)，最終抵達洛克威；不過，目前該航線仍跳過日落公園陸軍碼頭和洛克威碼頭。

連接曼哈頓東34街與綠點、登波(Dumbo)和布碌崙北部多個濱水社區的東河航線，目前威廉斯堡南區(South Williamsburg)站仍關閉；阿斯托里亞航線連接阿斯托里亞、長島市、羅斯福島、以及曼哈頓東90街與華爾街，目前仍跳過布碌崙海軍船廠(Brooklyn Navy Yard)碼頭。其他包括史泰登島St. George、以及布碌崙南區站的碼頭則維持停駛。

NYC Ferry在更新中表示，將持續監測各碼頭狀況，以判斷何時以及在哪些地點可以安全、可靠地恢復服務，「雖然部分碼頭的冰層仍有變化，但其他地點已較為穩定，適合渡輪運作。我們期盼隨著氣溫回升，能陸續重開更多航線。」

不過工作人員提醒，考量到冰層可能仍帶來持續的影響，乘客仍可能遇到航班延誤或時間表調整的情況，建議乘客透過ferry.nyc網站或官方應用程式查詢各航線的即時更新。

布碌崙 紐約市 曼哈頓

