布碌崙賀新春 22日社區民眾同樂

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心(CASS)將於22日上午舉辦慶祝馬年遊行，該中心日前邀請民代與多個社區組織商討相關事宜，盼社區商家與民眾都能一同歡慶農曆新年的到來。(記者馬璿╱攝影)

22日當日的活動將從10時開始集合、11時開啟開幕式，並從12時開始從布碌崙18大道65街一路走向84街。班森賀華人社區服務中心會長羅添福表示，今年是該協會第10年舉辦農曆新年遊行，目的不僅是為了凝聚社區，還希望能透過實體的活動讓下一代能更加了解中華傳統文化，以補足學校並未特別著墨的文化內涵，歡迎社區民眾、商家、學校積極參與，一同感受濃濃佳節氛圍。

執行總監吳燕珊說，新年遊行從剛開始舉辦時人數寥寥無幾到如今規模浩大，也能見證華人社區在南布碌崙的壯大，希望能藉由遊行宣傳與彰顯傳統文化的重要性。

市議員莊文怡(Susan Zhuang)、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚兼第47選區領袖的賀立寧(Larry He)與第49選區領袖謝曉瓊出席籌備活動。莊文怡表示，遊行不只帶來正面的氣氛，更可以帶動人流至商家消費，促進社區經濟成長。她也提及2023年紐約州將農曆新年列為國定假日一舉，可見對華社的認可，亞裔 在美國的地位有所提升，希望能透過各種形式將文化傳承下去。

賀立寧則表示，慶祝農曆新年的族群相當多元，應鼓勵有此習俗的非華人社區一同參與，且由於近年經濟下行，封街可能讓商家流失生意，舉辦活動時盼能鼓勵商家，盡量減少社區額外的負擔。謝曉瓊則是強調，遊行不只要幫助社區，更應該是透過活動傳播文化，讓外界更加了解華人、減少誤會，籌備時她也會多方面邀請學校加入，讓學子也能感受到尋根的重要性。

該遊行為寇頓與莊文怡辦公室協辦，松柏之家社區服務中心、布碌崙華人聯合會(Brooklyn UCA)、海灣大道華人商會、美東華人婦女聯合總會、聯合亞美聯盟(UA3)、長老計畫Elder plan、法拉盛銀行、Live ON NY與廣東客屬聯誼會等合作單位亦協助籌備。