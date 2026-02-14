聖麥可學校迎新年 185名學生登台展現雙語文化成果

天主教聖麥可學校(St. Michael’s Catholic Academy)12日晚間在法拉盛教堂舉辦農曆新年慶祝演出，約185名學生登台表演，250名來賓出席。(記者高雲兒╱攝影)

天主教聖麥可學校(St. Michael’s Catholic Academy)12日晚間在皇后區法拉盛 教堂舉辦農曆新年慶祝演出，約185名學生登台表演，吸引約250名來賓出席，包括家長、社區贊助人、商會代表、捐款人、教會神職人員、董事會成員，以及法拉盛社區商業協會與國泰銀行代表等，共同迎接農曆新年。

校長海德(Philip Heide)表示，今年適逢學校創校175周年，農曆新年慶祝活動不僅迎接新春，更是學校與法拉盛社區長期連結的重要象徵。他指出，學校約15年前轉型為英語與普通話雙語學校，學生族群多元，涵蓋華裔 、印度裔、菲律賓裔與西語裔等不同背景家庭。

「我們不只是教語言或學科內容，而是透過語言與文化教育，幫助學生認識自己的文化與身分，」海德說。當晚活動以慶祝農曆新年為主軸，同時讓不同族裔學生了解中華文化，並在接觸其他文化的過程中，加深對自身文化的理解與尊重。

他表示，農曆新年慶祝活動已邁入第四年，今年學校更成立舞龍舞獅社團，自去年10月起由專業師傅指導學生練習鼓樂與舞龍舞獅，讓學生在課堂之外累積難忘經驗。

天主教聖麥可學校在法拉盛已深耕175年。校方表示，學校除了舉辦文化慶祝活動，也參與社區遊行、邀請作家進校閱讀分享，並透過食物銀行計畫協助上千戶家庭，持續回饋社區。校方強調，農曆新年活動不僅是一場表演，更是學校推動多元與包容教育的重要展現。