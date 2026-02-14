我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

華商會領軍新年大遊行 2月21日法拉盛登場

記者戴慈慧╱紐約報導
紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)(左)在記者會上向華商會代表遞上紐約州議會慶祝農曆新年的官方決議案。（記者戴慈慧╱攝影）
紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)(左)在記者會上向華商會代表遞上紐約州議會慶祝農曆新年的官方決議案。（記者戴慈慧╱攝影）

法拉盛華人工商促進會(FCBA)13日舉行記者會，宣布年度農曆新年大遊行將於21日在皇后區法拉盛登場。今年遊行除延續傳統文化慶典外，也加入全新舞台與表演設計，並邀請知名吉祥物Mr. Met參與，為社區新春活動增添亮點。主辦方表示，活動預計吸引大量民眾參與，安全與秩序將是今年籌備工作的重點之一。

紐約市警109分局長柯爾曼(Kevin Coleman)指出，警方將在遊行當日派出制服警員、反恐單位、交通警力與便衣警察維持秩序，並安排救護人員待命。他特別提醒，過去大型節慶活動曾出現扒手趁擁擠作案，呼籲民眾注意個人物品安全，提高警覺。警方表示，過去兩年遊行均未發生重大事故，今年目標是持續維持零事故紀錄。

在文化與社區層面，州眾議員金兌錫(Ron Kim)在記者會上宣布，紐約州議會今年再次通過慶祝農曆新年的官方決議案，象徵亞裔文化已成為紐約州主流公共生活的一部分。他表示，農曆新年從最初的華韓社群慶祝活動，發展為全州廣泛認可的重要節慶，體現亞裔社群多年來對社會的貢獻與世代努力。

此外，知名吉祥物Mr. Met將以新造型在今年遊行中亮相。紐約大都會(New York Mets)幕僚長蘇利文(Michael Sullivan)表示，由於春訓與遊行時間重疊，球隊特別做出安排，Mrs. Met將前往春訓場地，而Mr. Met將換上全新特製服裝參與農曆新年遊行，與民眾合影同歡，為節慶增添歡樂氣氛。

華商會首席顧問杜彼得(Peter Tu)則表示，今年遊行在舞台呈現與室內慶祝活動上都有「全新面貌」。除街頭隊伍外，活動結束後民眾可前往天廣(Tangram)參與室內新春市集與文化演出，打造全天候慶祝體驗。他強調，遊行是社區團結與文化傳承的重要象徵，希望透過活動展現亞裔美國人對社區的貢獻與對國家的認同。

主辦方預計將有超過百家商戶與社區團體參與遊行，並動員逾200名學生志工協助維持現場秩序。多位民選官員與社區領袖也出席記者會，肯定華商會多年來推動新春慶典，讓法拉盛成為全美最具代表性的農曆新年慶祝地之一。

紐約大都會隊吉祥物Mr. Met將以全新造型參與今年法拉盛農曆新年遊行，主辦方在...
紐約大都會隊吉祥物Mr. Met將以全新造型參與今年法拉盛農曆新年遊行，主辦方在記者會上率先展示「新造型」，為活動增添話題與亮點。（記者戴慈慧／攝影）
法拉盛華人工商促進會與多位民意代表、社區領袖及商戶代表出席記者會後合影，宣布20...
法拉盛華人工商促進會與多位民意代表、社區領袖及商戶代表出席記者會後合影，宣布2026年農曆新年大遊行即將登場。（記者戴慈慧╱攝影）

聯邦資金解凍延至下周 門戶隧道工程停擺千人被裁

法拉盛麥當勞頻傳青少年衝突 警加強巡邏
