華人交通運輸協會 年度會議技術交流

記者劉梓祁╱紐約報導
華人交通運輸協會美東北分會辦年度會議與新年晚宴，市規畫局執行總監陳怡文(前左二)主講可負擔性與城市發展。(國際華人交通運輸協會美東北分會提供)
國際華人交通運輸協會(ICTPA)美東北分會日前在曼哈頓舉行年度會議暨農曆新年晚宴活動，來自交通、城市規畫及工程領域的專業人士參與，圍繞紐約城市發展、住房可負擔性及交通基礎設施等議題展開交流。

當日下午，年度會議與技術交流環節在紐約大學坦登工程學院(NYU Tandon School of Engineering)舉行，聚焦城市交通與工程實踐，有多位業界人士分享專業經驗。參與技術交流的講者包括涂舒(Kristy Tu)、陳思敏(Collyn Chan)、廖慧明(Susan Liu)、葉琦(Qi Ye)及王煒(Wei Wang)，內容涵蓋交通規畫、結構工程及相關技術應用。

紐約市城市規畫局(Department of City Planning)執行總監陳怡文(Edith Hsu-Chen)應邀擔任晚宴主講嘉賓，並以「規畫可負擔性、增長與機遇」(Planning for Affordability, Growth and Opportunity)為題演講。她指出，城市分區規畫(zoning)在塑造社區環境方面具有關鍵作用，合理運用規畫工具可帶來深遠影響。

她強調，紐約市當前面臨住房短缺的問題，增加住房供給已成為迫切任務。陳怡文表示，提升住房可負擔性是城市規畫的主要目標之一，讓更多普通市民能夠負擔得起住房，是政府當前重點關注的方向。她提到，通過取消部分住宅項目的停車位強制要求，可釋放更多建設空間，從而增加住宅數量。

她並指出，市長曼達尼(Zohran Mamdani)的新一屆領導團隊高度重視住房可負擔性議題，未來將陸續推出新政策，鼓勵住房建設並改善居住條件。

陳怡文負責推動城市規畫與發展議程。她長期任職於城市規畫局，曾出任曼哈頓辦公室主任，並參與推動包括「City of Yes」住房計畫在內的多項規畫改革。

當晚活動亦有多位協會負責人及歷屆負責人出席，包括美東北分會會長翁百里、國際ICTPA第二任會長及美東北分會第二任會長鄭向元等。

