紐約閩籍僑團 「萬福迎春．共慶新年」揮毫送春聯

紐約閩籍僑團迎春節，舉辦第10屆揮春活動。(主辦團體提供)

由美國福建慈善基金會、美國福建福州老人會、美國福州亭江聯合總會及美國中國書法家協會聯合主辦的2026年「萬福迎春．共慶新年」紐約閩籍僑團第十屆免費書寫春聯活動，日前在曼哈頓華埠 舉行。

中國駐紐約總領館領事向裕韜、榮頂，以及多位閩籍僑團負責人出席。與會者包括美國福建慈善基金會主席林德明、美國福建福州老人會主席鄭敬桂、美國福州亭江聯合總會主席林新、美國福建同鄉會主席陳恆、美國中國書法家協會主席李兆銀等。

主辦團體表示，揮春活動至今已舉辦十屆，成為春節 期間的固定文化活動之一，書法行家現場書寫春聯，讓僑胞在異鄉感受年節氣氛，也讓更多當地民眾接觸中華傳統書法藝術。

向裕韜在致詞中宣讀總領館賀函，對活動舉辦表示祝賀。賀函指出，春節寄託海外華人的思鄉情懷，書法承載中華文化精神，活動通過現場揮毫贈送春聯，不僅傳遞新春祝福，也展現僑界團結與文化傳承。賀函並祝願活動圓滿成功，僑胞在新的一年「龍馬精神，馬到成功」。

林德明表示，馬在傳統文化中象徵活力與進取，新春書寫吉祥話與春聯，是對親友的祝福，也有助於延續傳統文化。李兆銀表示，本次活動響應國際新春文化交流倡議，通過書寫「福」字與春聯，促進書法愛好者之間的交流。該活動邀請十餘位書法家參與，期望以書法藝術傳遞祝福。