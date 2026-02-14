我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

紐約閩籍僑團 「萬福迎春．共慶新年」揮毫送春聯

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約閩籍僑團迎春節，舉辦第10屆揮春活動。(主辦團體提供)
紐約閩籍僑團迎春節，舉辦第10屆揮春活動。(主辦團體提供)

由美國福建慈善基金會、美國福建福州老人會、美國福州亭江聯合總會及美國中國書法家協會聯合主辦的2026年「萬福迎春．共慶新年」紐約閩籍僑團第十屆免費書寫春聯活動，日前在曼哈頓華埠舉行。

中國駐紐約總領館領事向裕韜、榮頂，以及多位閩籍僑團負責人出席。與會者包括美國福建慈善基金會主席林德明、美國福建福州老人會主席鄭敬桂、美國福州亭江聯合總會主席林新、美國福建同鄉會主席陳恆、美國中國書法家協會主席李兆銀等。

主辦團體表示，揮春活動至今已舉辦十屆，成為春節期間的固定文化活動之一，書法行家現場書寫春聯，讓僑胞在異鄉感受年節氣氛，也讓更多當地民眾接觸中華傳統書法藝術。

向裕韜在致詞中宣讀總領館賀函，對活動舉辦表示祝賀。賀函指出，春節寄託海外華人的思鄉情懷，書法承載中華文化精神，活動通過現場揮毫贈送春聯，不僅傳遞新春祝福，也展現僑界團結與文化傳承。賀函並祝願活動圓滿成功，僑胞在新的一年「龍馬精神，馬到成功」。

林德明表示，馬在傳統文化中象徵活力與進取，新春書寫吉祥話與春聯，是對親友的祝福，也有助於延續傳統文化。李兆銀表示，本次活動響應國際新春文化交流倡議，通過書寫「福」字與春聯，促進書法愛好者之間的交流。該活動邀請十餘位書法家參與，期望以書法藝術傳遞祝福。

世報陪您半世紀

春節 華埠 曼哈頓

上一則

老豫園推出春節團圓套餐糧食券可消費本幫經典味型與傳統工法　詮釋老上海年節餐桌

下一則

華人交通運輸協會 年度會議技術交流
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約日落公園警員涉襲擊與公職不當 遭布碌崙地檢起訴

紐約日落公園警員涉襲擊與公職不當 遭布碌崙地檢起訴
紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難
紐約將首辦「租屋剝削聽證會」租客可與官員一對一交流

紐約將首辦「租屋剝削聽證會」租客可與官員一對一交流
紐約重奪全球披薩之都頭銜 曼哈頓Mama’s Too世界第一

紐約重奪全球披薩之都頭銜 曼哈頓Mama’s Too世界第一

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返