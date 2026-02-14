武俠電影「鏢人」 大年初一北美上映 法拉盛圖書館重映李安經典

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
武俠電影「鏢人：風起大漠」(Blades of the Guardians)將於17日(周二)，農曆大年初一在北美主流院線上映。(主辦方提供)
武俠電影「鏢人：風起大漠」(Blades of the Guardians)將於17日(周二)，農曆大年初一在北美主流院線上映。(主辦方提供)

農曆新年將至，武俠電影「鏢人：風起大漠」(Blades of the Guardians)將於17日(周二)，農曆大年初一在北美主流院線上映，成為北美春節檔期最受矚目的華語大片之一；同日，皇后區法拉盛社區也將重映華裔導演李安在美國拍攝的「推手」與「喜宴」。從大漠江湖的刀光劍影，到移民家庭的生活記憶，春節華語電影今年在北美呈現不同面向的文化風景。

「鏢人：風起大漠」由袁和平執導，吳京、俞白眉監製，李連杰、吳京、謝霆鋒、梁家輝、惠英紅等主演，改編自許先哲同名漫畫，以隋末亂世為背景，講述鏢客刀馬在護送任務中捲入江湖與朝堂勢力鬥爭的故事。影片遠赴新疆實景拍攝，強調真打實摔的動作設計，主打硬派武俠風格。

影片中身手不凡的鏢客刀馬(吳京飾)受人之託，護送身分神秘、牽涉各方利害的「天字第一號逃犯」知世郎前往長安。這趟原本就危機四伏的旅程，更因西域五大家族、江湖各路勢力以及朝堂人馬的相繼介入，演變成一場橫跨大漠、關乎天下格局的生死博弈。電影以「公路片」式的敘事結構推進，在持續的動作衝突與人性考驗中，展開一幅充滿俠義、陰謀與生存抉擇的江湖畫卷。

選擇在農曆新年首日登陸北美院線，影片主創表示，希望為海外華人社群帶來一部兼具節慶氣氛與文化共鳴的觀影選擇，讓觀眾在春節期間重溫俠義豪情與江湖精神。

「鏢人：風起大漠」在紐約地區上映的影院包括曼哈頓Cinema Village、Village East by Angelika及Alamo Drafthouse Cinema Lower Manhattan；布碌崙(布魯克林)Alpine Cinemas；皇后區法拉盛Regal Tangram等。

同日，法拉盛圖書館將舉辦李安電影放映活動：上午11時放映「推手」，下午3時30分放映「喜宴」，下午1時至1時30分安排座談交流，座談嘉賓包括台灣資深導演王洪彰及社區人士傅鶴鳴、林映君、榮偉與方位等。法拉盛圖書館地址為法拉盛緬街41-17號。

同日，法拉盛圖書館將舉辦李安電影放映活動：上午11時放映「推手」，下午3時30分...
同日，法拉盛圖書館將舉辦李安電影放映活動：上午11時放映「推手」，下午3時30分放映「喜宴」。(主辦方提供)

法拉盛 春節 李安

