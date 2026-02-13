加密頻道奏效 紐約市警109分局轄區入室竊盜少65%

紐約市警109分局長柯爾曼(Kevin Coleman)(中)在社區會議中報告治安數據，警方強調打擊跨州竊盜已有重大突破。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市警109分局11日晚間在社區治安會議中公布，警方追緝長年困擾皇后區白石鎮(Whitestone)、大學點 (College Point)與法拉盛 的跨州入室竊盜團夥出現重大突破。今年前六周，區內入室竊盜案件較去年同期大減65%，警方指出，關鍵在於109與111分局近期採取防範措施，改用加密無線電頻道聯絡，切斷了犯罪團夥監聽警方調度的能力。

警方表示，這些「職業竊賊」長期利用警用掃描器偷聽無線電通訊，掌握警方動向後再行犯案，甚至派人監控警局與目標住宅。上月在市警111分局落網的一名嫌犯坦承，該團夥過去將警方通訊稱為「黃金情報」，如今警方加密系統上線後，這條情報來源已被完全封鎖。

截至2026年2月初，109分局轄區重大犯罪較去年同期再降13%，其中搶劫下降35%，重傷害攻擊下降21%。汽車竊盜與零售竊盜仍是警方持續打擊重點，目前分別下降11%與13%。

警方同時公布2025年全年最終統計，重大犯罪較2024年再減少10%，連續兩年呈現下降趨勢。109分局在疫情後曾歷經犯罪高峰，2021至2023年間重大案件分別上升10%、60%與65%，自2024年起開始回落，2025年延續降勢，與2023年相比整體已下降15%。

2025年各類主要案件全面下降：謀殺案減少57%，搶劫下降14%，重傷害攻擊下降21%，重大盜竊下降17%，零售竊盜下降19%，輕微盜竊下降7%，輕罪攻擊下降10%。警方將成果歸因於強化執法與社區合作，包括地方民選官員、社區委員會與商業團體的持續配合。

執法行動在2025年也明顯增加。刑事傳票 上升174%，交通違規傳票增加19%，民事傳票上升8%，非法摩托車查扣增加17%。設於大學點的衛星指揮據點全年運作後，警方表示平均反應時間最高縮短六成，對街頭犯罪壓制效果顯著。

隨著農曆新年期間法拉盛商業區人潮增加，警方提醒民眾提防扒手。近期已逮捕一名持槍扒手，並通緝一名活躍於法拉盛緬街的女性嫌犯。警方呼籲民眾在人潮擁擠時將錢包放在前口袋，手提包置於身前，背包務必拉好拉鍊，以免成為目標。

警方強調，雖然罪案減少，但治安仍需持續努力，將與社區維持合作，進一步降低犯罪並提升公共安全。