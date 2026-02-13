我的頻道

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

曼哈頓中城便利店爆槍案 1死

記者許君達／紐約報導
案發地點位於第八大道繁華路段，距離曼哈頓交通樞紐航港局汽車站僅兩街之隔，距時報廣場亦僅有幾個街區之隔。(記者許君達╱攝影)
案發地點位於第八大道繁華路段，距離曼哈頓交通樞紐航港局汽車站僅兩街之隔，距時報廣場亦僅有幾個街區之隔。(記者許君達╱攝影)

世界日報 陪您半世紀

曼哈頓中城紐新航港局汽車站(Port Authority Bus Terminal)附近一間7-Eleven便利店12日上午發生槍擊案，一名男子中彈後不治身亡，警方正在調查兇手身分。

根據市警(NYPD)公布的消息，警方當日上午10時26分接到報案，趕赴位於第曼哈頓八大道589號的案發現場時，發現一名男性頸部受到槍傷、倒地不醒，急救人員趕到後，宣布其死亡。案發後嫌犯已逃離現場，案件正在調查中。

據報導，知情人士透露，死者約40歲，平日經常在案發便利店外為顧客開門以乞討小費。案發前，他被目擊者看到與嫌犯發生爭執，隨後兩人進入店內，然後出現一聲槍響。根據已掌握的線索，嫌犯身穿深綠色外套、黑色褲子，頭戴黑色面罩，作案後沿第八大道向南步行逃離。警方當前正在進行彈道分析並排查附近的監控影像資料。

警方呼籲知情民眾積極提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

位於曼哈頓中城鬧市區的一間7-Eleven便利店發生槍擊案，導致一人死亡，嫌犯現仍在逃。(Google地圖截圖)

州眾議會亞太裔工作組慶馬年 表彰社區人士

加密頻道奏效 紐約市警109分局轄區入室竊盜少65%
