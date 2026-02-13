積雪未清成汙染 驗出鉛與糞便細菌

潔白的降雪已在紐約街頭堆積如山，如今成為了混雜垃圾、尿漬與泥垢的骯髒雪堆。圖為時報廣場。(記者范航瑜／攝影)

潔白的降雪已在紐約街頭堆積數周，如今成為了混雜垃圾、尿漬與泥垢的骯髒雪堆。據網路媒體Gothamist在威廉斯堡(Williamsburg)、華盛頓高地(Washington Heights)與傑克森高地(Jackson Heights)三地採樣結果顯示，積雪含鉛、細菌嚴重超標，如同海綿將空氣與地面上的髒汙長時間封存在其中。

在傑克森高地七號線高架軌道下方取得的樣本鉛含量最高，達279ppb，該處亦覆蓋大量鴿子糞便。高架鐵路常因剝落的含鉛油漆造成汙染。威廉斯堡布碌崙皇后區 快速道路(Brooklyn-Queens Expressway)下方雪堆鉛含量為125ppb，華盛頓高地帶有尿漬的雪堆為113ppb。聯邦飲用水標準的鉛上限為15ppb，顯示雪中鉛濃度明顯偏高。

紐約大學 (NYU)環境公共衛生學者卡拉瓦諾斯(Jack Caravanos)表示，只要不接觸或食用，積雪對公共健康的風險與平時城市空氣與土壤中的汙染程度相近。但同時他也提醒，若兒童在玩耍時食用街頭積雪，可能攝入相當劑量的鉛。

檢測同時發現鈣與鈉含量偏高，與大量道路融雪鹽相關。市府在近期寒流期間已撒布1億1600萬磅融雪鹽，部分鹽分形成氣溶膠，行人甚至能在空氣中嚐到鹹味並感到刺眼。

市民張先生日前過馬路時，由於掃雪車將雪推到道路兩側，人行道與斑馬線的連接處被雪埋住。他一開始本想繞行，卻發現右側有車輛停著無法通行，左側則是川流不息的車流，無奈之下，他只能踩著雪前進，卻不慎踩到深雪，整條腿陷了進去，費了好大勁才拔出來，腿上沾滿汙垢。