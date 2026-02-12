藝術、運動交會 皇后學院亞裔當代藝術展登場

探討藝術與運動交會關係的展覽「傳奇：亞裔藝術中的運動與身體敘事」10日於皇后學院校內的戈德溫─特恩巴赫博物館開幕。(記者高雲兒／攝影)

探討藝術與運動交會關係的展覽「傳奇：亞裔 藝術中的運動與身體敘事」(Legends: Athleticism in Asian/American Art)10日於皇后學院(Queens College)校內的戈德溫─特恩巴赫博物館(Godwin-Ternbach Museum)開幕。展覽透過當代亞裔及亞裔美國藝術家的創作，從繪畫、攝影、裝置到影像等多種媒介出發，討論身分認同、民族意識、競賽文化與身體政治等議題。

展覽由皇后學院藝術學院主辦，並獲「陳秋貴家族／協和門窗基金」(Thomas Chen Family/Crystal Windows Endowment)資助，約20位藝術家參與。展覽策展人、紐約市立大學城市學院藝術史學者索瑟特(Jayne Cole Southard)說，她本人既是藝術史學者，也是長跑運動員，在教授名為「藝術與運動」的課程時，學生反應熱烈，促使她進一步構思此次展覽。

她指出，藝術與運動的交會提供了一個開放且多元的討論空間，使不同背景與故事得以並存。近年正值米蘭冬奧 、世界杯及洛杉磯奧運 籌備等國際體壇盛事交織之際，社會對運動文化的關注升溫，但她卻少見以亞裔與亞裔美國人為主體的相關藝術討論。

一位參展藝術家徐思行受訪時分享，她的作品靈感來自中國中小學英文考試的作文題形式。她指出，考題通常附有連環圖像與關鍵字，學生需依據提示拼湊成文章，「更像是將既定詞彙串連，而非真正創作」。她將此教育經驗與「競賽」與「追趕」的國家敘事相連結。

她的裝置作品模擬中國校園常見的綠藍色半牆設計，喚起個人記憶，同時隱喻2008年北京奧運時期那種「向前衝刺」的國家氛圍。