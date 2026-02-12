我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

藝術、運動交會 皇后學院亞裔當代藝術展登場

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
探討藝術與運動交會關係的展覽「傳奇：亞裔藝術中的運動與身體敘事」10日於皇后學院校內的戈德溫─特恩巴赫博物館開幕。(記者高雲兒／攝影)
探討藝術與運動交會關係的展覽「傳奇：亞裔藝術中的運動與身體敘事」10日於皇后學院校內的戈德溫─特恩巴赫博物館開幕。(記者高雲兒／攝影)

探討藝術與運動交會關係的展覽「傳奇：亞裔藝術中的運動與身體敘事」(Legends: Athleticism in Asian/American Art)10日於皇后學院(Queens College)校內的戈德溫─特恩巴赫博物館(Godwin-Ternbach Museum)開幕。展覽透過當代亞裔及亞裔美國藝術家的創作，從繪畫、攝影、裝置到影像等多種媒介出發，討論身分認同、民族意識、競賽文化與身體政治等議題。

展覽由皇后學院藝術學院主辦，並獲「陳秋貴家族／協和門窗基金」(Thomas Chen Family/Crystal Windows Endowment)資助，約20位藝術家參與。展覽策展人、紐約市立大學城市學院藝術史學者索瑟特(Jayne Cole Southard)說，她本人既是藝術史學者，也是長跑運動員，在教授名為「藝術與運動」的課程時，學生反應熱烈，促使她進一步構思此次展覽。

她指出，藝術與運動的交會提供了一個開放且多元的討論空間，使不同背景與故事得以並存。近年正值米蘭冬奧、世界杯及洛杉磯奧運籌備等國際體壇盛事交織之際，社會對運動文化的關注升溫，但她卻少見以亞裔與亞裔美國人為主體的相關藝術討論。

一位參展藝術家徐思行受訪時分享，她的作品靈感來自中國中小學英文考試的作文題形式。她指出，考題通常附有連環圖像與關鍵字，學生需依據提示拼湊成文章，「更像是將既定詞彙串連，而非真正創作」。她將此教育經驗與「競賽」與「追趕」的國家敘事相連結。

她的裝置作品模擬中國校園常見的綠藍色半牆設計，喚起個人記憶，同時隱喻2008年北京奧運時期那種「向前衝刺」的國家氛圍。

展覽地點位於皇后學院Klapper Hall405室，地址：皇后區法拉盛凱辛納大道(Kissena Boulevard)65-30號。展期至5月14日，免費開放。

參展藝術家徐思行稱，她的作品靈感來自中國中小學英文考試的作文題形式。(記者高雲兒...
參展藝術家徐思行稱，她的作品靈感來自中國中小學英文考試的作文題形式。(記者高雲兒／攝影)
展覽透過當代亞裔及亞裔美國藝術家的創作，從繪畫、攝影、裝置到影像等多種媒介出發，...
展覽透過當代亞裔及亞裔美國藝術家的創作，從繪畫、攝影、裝置到影像等多種媒介出發，討論身分認同、民族意識、競賽文化與身體政治等議題。(記者高雲兒╱攝影)

亞裔 洛杉磯奧運 米蘭冬奧

上一則

法拉盛新世界超市J Mart各類年貨特價熱賣中

下一則

網購要安心 須讓配送中心生存
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

77歲美術館員 用Z世代語言吸引年輕觀眾

77歲美術館員 用Z世代語言吸引年輕觀眾
罹患帕金森氏症仍每天畫18小時 程延平揮灑山水禪意

罹患帕金森氏症仍每天畫18小時 程延平揮灑山水禪意
白文松古琴音樂會 多首作品美國首演

白文松古琴音樂會 多首作品美國首演
一幅字5000元、曾整頓「炎黃春秋」 中藝院前院長連輯被查

一幅字5000元、曾整頓「炎黃春秋」 中藝院前院長連輯被查

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12
法拉盛凱辛納大道與三福大道路口近期因交通攝影機誤開罰單引發駕駛混亂，市議員黃敏儀表示，因合法右轉而被開出的罰單將全數撤銷。(本報檔案照)

紐約法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

2026-02-11 07:23

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃