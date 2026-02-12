我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

曼達尼州議會再喊話 向富人加稅2% 稱可解決近半財政赤字

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼11日前往州府奧伯尼出席會議時，向州議員們提出加徵紐約富人的所得稅牛2%。(取自市長Flickr帳號)
紐約市長曼達尼11日前往州府奧伯尼出席會議時，向州議員們提出加徵紐約富人的所得稅牛2%。(取自市長Flickr帳號)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)此前便提過向紐約富人徵收更高的所得稅，以緩解市府120億元的財政赤字；他11日前往州府奧伯尼(Albany)參加「Tin Cup Day」時再次提出該想法，呼籲州議會通過法案，向年收入超過100萬元的人增加2%的稅率，希望彌補紐約市一半的財政缺口。

市主計長李文(Mark Levine)此前曾表示，新市長曼達尼面臨的財政缺口在未來兩個財政年度內預計將達到126億元。其中包括2026財年近1160億元總預算下的22億元赤字，該財年將於6月30日結束，以及2027財年的104億元缺口。

曼達尼當日向州議員們表示，正打算對最富有的紐約人加徵2%的個人所得稅，對象是年收入100萬元以上的市民，「紐約市經濟最頂尖、1%的那些人可以額外貢獻約2萬元的稅款」。

他繼續說，僅提高2%的稅率就能解決一半的預算赤字，「我將繼續提倡這個政策，不僅因為這是能夠擺脫預算危機的最直接路徑，也會改變紐約州未來的發展方向」。

曼達尼在競選期間曾承諾推動州府將企業稅率從7.25%提高至11.5%，而富人稅的加徵則是在此之上的另一個政策；曼達尼說，儘管他和團隊已經盡可能縮小預算缺口，但財政仍遠未達到健康的平衡水平。

他指出，市府已將120億元的預算缺口縮減至70億元，他稱這些是透過「積極的節省措施」而達成的；曼達尼接著還抱怨說，紐約市為州府創造的稅收比其從州府所獲得的資金還要多。

曼達尼的政策早已在部分商界菁英中引起不安，他過去被問及是否擔心富豪與企業因其政策而出走時反駁道，「每當談到對富人加稅的可能性時，資本外流總會被拿出來討論」。他指出，紐約州在2021年提高對富人的稅率後，紐約州的百萬富翁人數反而持續增加。

他也說，增稅計畫核心目標在於提升紐約市公共服務的品質，譬如紐約市近來正經歷史上最寒冷的天氣，「紐約能夠重新站穩腳步，其中一個原因是我們擁有一個由數以千計員工組成的清潔局(DSNY)」。

曼達尼 紐約市 紐約州

上一則

地鐵站槍案1男死亡 槍手仍在逃 紐約市今年公交系統首例凶殺案

下一則

共和黨提名布萊克曼競選紐約州長 川普背書 霍楚譏出賣州權給川普
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

共和黨提名布萊克曼選紐約州長 霍楚譏出賣州權給川普

共和黨提名布萊克曼選紐約州長 霍楚譏出賣州權給川普
紐約私校學費狂飆 追求教學質量華人家長無奈

紐約私校學費狂飆 追求教學質量華人家長無奈
41歲男布朗士地鐵站中彈亡 紐約捷運系統今年首見凶殺案

41歲男布朗士地鐵站中彈亡 紐約捷運系統今年首見凶殺案
川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門應變委員會備戰

川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門應變委員會備戰

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12
法拉盛凱辛納大道與三福大道路口近期因交通攝影機誤開罰單引發駕駛混亂，市議員黃敏儀表示，因合法右轉而被開出的罰單將全數撤銷。(本報檔案照)

紐約法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

2026-02-11 07:23

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃