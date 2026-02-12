曼達尼州議會再喊話 向富人加稅2% 稱可解決近半財政赤字

紐約市長曼達尼11日前往州府奧伯尼出席會議時，向州議員們提出加徵紐約富人的所得稅牛2%。(取自市長Flickr帳號)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)此前便提過向紐約富人徵收更高的所得稅，以緩解市府120億元的財政赤字；他11日前往州府奧伯尼(Albany)參加「Tin Cup Day」時再次提出該想法，呼籲州議會通過法案，向年收入超過100萬元的人增加2%的稅率，希望彌補紐約市一半的財政缺口。

市主計長李文(Mark Levine)此前曾表示，新市長曼達尼面臨的財政缺口在未來兩個財政年度內預計將達到126億元。其中包括2026財年近1160億元總預算下的22億元赤字，該財年將於6月30日結束，以及2027財年的104億元缺口。

曼達尼當日向州議員們表示，正打算對最富有的紐約人加徵2%的個人所得稅，對象是年收入100萬元以上的市民，「紐約市經濟最頂尖、1%的那些人可以額外貢獻約2萬元的稅款」。

他繼續說，僅提高2%的稅率就能解決一半的預算赤字，「我將繼續提倡這個政策，不僅因為這是能夠擺脫預算危機的最直接路徑，也會改變紐約州 未來的發展方向」。

曼達尼在競選期間曾承諾推動州府將企業稅率從7.25%提高至11.5%，而富人稅的加徵則是在此之上的另一個政策；曼達尼說，儘管他和團隊已經盡可能縮小預算缺口，但財政仍遠未達到健康的平衡水平。

他指出，市府已將120億元的預算缺口縮減至70億元，他稱這些是透過「積極的節省措施」而達成的；曼達尼接著還抱怨說，紐約市為州府創造的稅收比其從州府所獲得的資金還要多。

曼達尼的政策早已在部分商界菁英中引起不安，他過去被問及是否擔心富豪與企業因其政策而出走時反駁道，「每當談到對富人加稅的可能性時，資本外流總會被拿出來討論」。他指出，紐約州在2021年提高對富人的稅率後，紐約州的百萬富翁人數反而持續增加。

他也說，增稅計畫核心目標在於提升紐約市公共服務的品質，譬如紐約市近來正經歷史上最寒冷的天氣，「紐約能夠重新站穩腳步，其中一個原因是我們擁有一個由數以千計員工組成的清潔局(DSNY)」。