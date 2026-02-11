5中國名廚上菜 華美協進社新春晚宴迎赤馬年

位於曼哈頓下城的華美協進社(China Institute)舉辦年度新春晚宴。(記者曹馨元／攝影)

位於曼哈頓 下城的華美協進社(China Institute)9日舉辦年度新春晚宴，百名賓客在五位中國名廚主理的晚宴中共 迎農曆赤馬年。延續其以美食作為文化紐帶的理念，華美協進社也在晚宴中為五位名廚頒獎。

本次獲得殊榮的五位大廚皆為孔府菜名師，分別為東峰、楊猛、吳祥贊、孔凡成及張德龍。作為魯菜代表，孔府菜不僅是中國延續時間最長的官府菜，更是儒家文化與烹飪技藝深度結合的典範，於2011年被列入國家級非物質文化遺產名錄。晚宴中呈現的「詩禮銀杏」、「孔府八珍盅」等均為孔府菜代表作，體現了菜系「食不厭精，膾不厭細」的理念。

晚宴由華美協進社、中外文化和旅遊交流中心及銀聯國際有限公司聯合主辦。中外文化和旅遊交流中心主任張維國表示，從川菜的熱辣到江浙菜的婉約，每一道中餐的背後都是各地的山川美景、風土人情，因而中餐也是展現中國文化的最佳窗口。

自華美協進社於2024年夏季開放「中華美食烹飪中心」以來，這一面積約為3000平方呎的多功能主題空間已舉辦多場「藉美食窺文化」的活動，以美食、美酒和茶文化為紐帶，讓來訪的客人從中華傳統美食中嚐到中國悠久的飲食文化。

糖畫藝術家劉濤說，當晚最受歡迎的糖畫主題是映襯新春氣氛的「馬」。(記者曹馨元／攝影)

而在晚宴前的雞尾酒會上，不僅有熱鬧的舞龍舞獅，面塑、鬃人、糖畫等民間傳統手工藝也向來賓展現了中國文化的多面性。此次專程從北京趕來的面塑省級代表性傳承人蘇栩表示，山西對麵食的推崇跨越飲食及藝術，他也特意為來賓準備了小馬小像，先後送出了數十個、供不應求。糖畫藝術家劉濤 說，當晚最受歡迎的糖畫主題亦是映襯新春氣氛的「馬」。

面塑省級代表性傳承人蘇栩為來賓準備了小馬小像，共送出了數十個、供不應求。(記者曹馨元／攝影)

華美協進社社長葛曉初(George S. Geh)致辭表示，華美協進社成立于1926年，一百年來一直致力於加深美國社會對中國的理解，也幫助在美僑胞連結其文化根基；他也希望協進社能在各方支持下走向下一個百年，繼續成為兩國文化間的重要橋梁。