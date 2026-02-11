旅美攝影師Silver Chang 分享從空間設計跨行心路歷程

除了攝影師的身分外，Silver Chang也積極探索創作的可塑性，新企畫「The 5th House」，就成為了一個多面向的「她」，從訪談、餐桌、選品、活動、共同創作，拼湊出她生活的不同切面。(記者馬璿／攝影)

寒冬的午後，台灣旅美攝影師Silver Chang站在被斜陽包圍的公寓裡。桌上的熱茶散發出氤氳霧氣，軟木塞看板上貼著幾張待辦事項，手機裡的行事曆被切割成細碎的區塊。窗外，鳴笛聲不絕於耳的紐約市 依舊沒有停下來的意思；不過，無論外界再怎麼紛亂，她的神情卻顯得異常穩定，與遠方摩天大樓的節奏相映襯。

從空間設計誤打誤撞走進攝影世界，Silver看似跳脫的決策，其實都來自「本心」和對自己的信任。雖仍有轉職的不安，但相信自己的力量，讓她走到了如今的位置。(Silver提供)

這樣的狀態，某種程度上也呼應了她的創作方式。她享受安定，卻也樂於感受不確定所帶來的驚喜，而當年那個不太符合常規的職涯選擇，正是她主動擁抱新機會的結果之一。從空間設計誤打誤撞走進攝影世界，Silver看似跳脫的選擇，其實都來自「本心」和對自己的信任。「當初只是興趣使然在幫服裝設計系的朋友拍，後來愈來愈多人找我，我就覺得這是一個跡象(Sign)，」她回憶道，「當時工作機會也沒有那麼多，但我相信老天爺會接住我。」她沒有否認轉職過程中的真空，只是在閱讀與反思中，慢慢學會不把懷疑視為唯一的答案。「有時候自我懷疑只是一個幻覺，是你用恐懼餵養出來的怪物，其實這些事情細想之後也沒有真的那麼可怕」。

旅美攝影師Silver Chang形容，比起強勢的口令要求，她的創作風格更強調真實感與自然，總在數次觀察被攝者後，找到專屬他們的瞬間。(記者馬璿／攝影)

捕捉瞬間 觀察與互動

在創作過程中，她始終重視觀察與自然互動。2019年來到紐約發展後，Silver一直秉持著「自在」這個原則。除了為拍攝對象創造一個安全的空間，「真實感」更是她作品中不可或缺的核心。面對不擅長直視鏡頭的被攝者，比起下指令，她更傾向引導對方專注投入自己熱愛的事情，或靜靜觀察對方最自然的狀態，在連貫的動作中，捕捉真正屬於他們的瞬間。「我不是屬於那種很強迫性的攝影師，我通常會讓對方先放鬆，有時候我也會問對方的喜好，但重點是創造一個讓對方覺得『跟我相處是安全』的空間」。

讓Silver Chang印象最深刻的其中一場合作，是來自精品品牌香奈兒的邀請，前往阿爾卑斯山，為「怪奇物語」(Stranger Things)女星莎蒂・辛克(Sadie Sink)掌鏡。(Silver提供)

這些年來她為不少國際品牌與雜誌拍攝，其中不乏珠寶、美妝或知名服飾，不過讓她印象最深刻的一次合作，來自一場她口中形容為「顯化」的經驗。某次冥想中，當Silver 思考著「最好版本的自己」時，模糊的畫面裡，她看見自己站在山腳下，在美食與輕快氛圍之中工作。她並未將此事太過放在心上，但緣分竟不知不覺將她與香奈兒(Chanel)輕輕牽起。不久後她收到品牌的拍攝邀請，前往阿爾卑斯山，為「怪奇物語」(Stranger Things)女星莎蒂・辛克(Sadie Sink)掌鏡。被白雪覆蓋的高山、品牌晚宴裡的觥籌交錯，當初在冥想中隱約浮現的畫面，就這樣走進現實。不過她不把這解讀成奇蹟，而更像一種調頻，當人們先站在創造的位置上，而不是被恐懼或生存模式掌控時，事物會用你意想不到的方式靠近。

熱愛美食 曾出版食譜

這份自然與真誠，不只存在於工作中，也延伸進Silver的私人生活。除了攝影師的身分，她同時也是一名「料理者」。熱愛美食與烹飪的她，大學時曾出版過一本氣炸鍋料理食譜 ，來到紐約後，料理則成為她在工作之餘，重新安放生活的方式。從備料、烹煮到招待，她在私密空間裡用香畫破寧靜，為所有來訪的人展開不張揚卻細節滿滿的五感體驗。

作為旅美的自由攝影師，Silver有許多與國際知名雜誌和品牌合作的經驗，她也曾為美麗佳人雜誌拍攝韓國廚藝實境節目「黑白大廚」亞軍李均(Edward Lee)，作品被雜誌相中將其從內頁安排至封面，刊出後也獲得正面迴響。(Silver提供)

對Silver而言，料理與攝影其實非常相似，兩者都關乎創作者背後的意圖，也都是一種為他人騰出空間、展現溫柔的表達方式。她傾聽對方的需求，再將自己的風格與美感揉進飯菜之中，那是一種同時屬於攝影師與料理者的心意。Silver也笑稱，若要用食物形容自己的個性，會是一道外冷內熱、充滿層次的菜餚，「我是需要花比較多時間去觀察別人的I人，我也需要時間去真心表達感受，但我的內心絕對是熱的。」

新企畫「The 5th House」

成為自由工作者的這些年中，她也一直在思考，除了影像，是否還有其他載體，可以呈現她那些不只屬於攝影者的想法。於是現在正在執行中的新企畫「The 5th House」，就成為了一個多面向的「她」，從訪談、餐桌、選品、活動、共同創作，拼湊出她生活的不同切面。她希望那是一個帶有集體性的地方，不是只關於「我」，而是關於人與人之間如何坐下來、如何對話、如何碰撞、如何在忙碌的城市裡，為彼此留下一點喘息的空間。她並不急著定義成果，更希望它能成為一種生活方式的延伸。在節奏飛快的紐約，如何在工作之外，創造一個可以讓人放鬆、靜下來的狀態，是她為留下的註解。

她用塔羅牌「女王的權杖(Queen of Wands)」形容她如今的心靈狀態，象徵不張揚的穩定，知曉自己方向的自信。Silver的生活已走過懷疑，也不再需要透過外在證明自己，順著本我前行，用安定的氣場吸引願意靠近的人，為來者騰出空間，讓事情在她的場域裡自然發生。而在那樣的時刻，她也會為生命盛上一碗熱湯，飲下之後，帶著那股暖流，走向心之所向的地方。