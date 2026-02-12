亞裔平權聯盟攜手民代集會 為亞裔社區爭州預算

「亞裔平權聯盟」攜手民意代表在州議會大廈集會，呼籲州府為紐約州亞太裔社區提供公平的資金支持。(劉醇逸辦公室提供)

由亞太裔主導和服務的社區組織「亞裔 平權聯盟」(AAPI Equity Budget Coalition，簡稱EBC)近日舉辦集會，共有100多名倡議者，攜手民意代表等在州議會大廈的Million Dollar階梯前，呼籲州府為紐約州 的亞裔及太平洋島民(AAPI)社區提供公平的資金支持，並納入年度專項預算中。

作為亞太裔公平預算倡議的主要支持者，州參議員劉醇逸與州眾議員李榮恩也出席集會，共同呼籲州長霍楚 (Kathy Hochul)以及紐約州參、眾兩會，在2027財政年度的州預算中全額納入5435萬元、撥給亞太裔群體的專項預算。

據悉，亞太裔公平預算是一項對紐約州亞太裔社區需求所做出的全面評估，自2023財政年度起，已連續被霍楚、參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)以及州眾議長希士提(Carl Heastie)納入州預算；今年，EBC正倡議在州預算中投資5435萬元，並重申爭取更高預算平權的承諾，以實現亞太裔社區的真正公平。

相關資金將用於支持重要的社會與健康服務、促進社區安全與福祉的社區計畫，以及全州範圍內對抗針對亞太裔的偏見與仇恨行動。

劉醇逸表示，紐約移民社區正面臨現代史上前所未有的威脅，而社區組織正站在第一線，確保他們受到保護；他提到自新冠疫情以來，公平預算在確保長期資源不足的亞裔社區獲得所需支持方面，發揮了關鍵作用。

李榮恩則強調，亞裔是紐約州成長最快的群體，但長期以來卻被忽視、資金嚴重不足，此次爭取全額投資預算涉及的不只是金額問題，「而是確保我們的社區被看見、被聽見、被重視」；她表示，這筆資金將帶來更多的實質改變，譬如青少年的課後計畫、長者的營養餐食計畫、支援掙扎中的小企業與移民資源等，「紐約必須讓預算反映其價值觀，州府須通過全額撥款真正與紐約州的亞裔社區站在一起。」