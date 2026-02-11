法拉盛路口誤罰爭議 合法右轉罰單將撤銷

法拉盛凱辛納大道與三福大道路口近期因交通攝影機誤開罰單引發駕駛混亂，市議員黃敏儀表示，因合法右轉而被開出的罰單將全數撤銷。(本報檔案照)

法拉盛 凱辛納 大道(Kissena Boulevard)與三福大道(Sanford Avenue)路口近期因交通攝影機誤開罰單 引發駕駛混亂，並對周邊商戶生意造成衝擊。法拉盛市議員黃敏儀表示，因合法右轉而被開出的罰單將全數撤銷，但違規直行的罰單仍然有效，事件已導致部分駕駛不敢再前往該路口，附近商家反映生意明顯下滑。

黃敏儀表示，過去兩個月其辦公室接獲多名選民投訴，指在三福大道右轉進入凱辛納大道時，遭市交通局執法攝影機開出罰單，然而該轉彎行為實際依法屬於合法行駛。

黃敏儀說，執法系統誤將合法行為視為違規，經其辦公室向交通局反映後，交通局已承認上述罰單屬於誤發，並同意全面撤銷所有因合法右轉而開出的傳票，同時將直接致函受影響駕駛，說明錯誤並確認罰單作廢。

她提醒，若民眾在本月底前仍未收到交通局來信，可主動聯繫其辦公室，辦公室將協助向交通局跟進處理。可致電(718)888-8747或電郵至[email protected]。

不過，黃敏儀也特別強調，並非該路口所有罰單都會被撤銷。她指出，自2021年公車專用道規定生效以來，凱辛納大道北行車輛不得直行穿越三福大道，必須左轉或右轉；若駕駛違規直行、繼續前往巴克萊大道(Barclay Ave.)或緬街，相關行為屬於移動違規，罰單仍然有效，須依法繳納。她呼籲駕駛務必留意該路口的行車規定，以免再度受罰。

此次執法爭議亦對路口周邊商家造成實質衝擊。位於附近的中美超市吳經理受訪時表示，相關情況已持續約一個多月，對客流量與營收均造成明顯壓力，不少顧客因擔心再度受罰，不再前來購物。

吳經理說，有顧客反映第一次前來購物後收到罰單，第二次便不敢再按原路線前來，最終轉往其他超市消費。他表示，超市方面已透過公司聲明及向顧客發送訊息的方式，反覆說明相關罰單將被撤銷，並強調此事與超市本身無關。