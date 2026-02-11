台灣文學講座 作家賴香吟紐約談生態、白色恐怖

作家賴香吟10日在森林小丘公共圖書館分享其作品「白色畫像」的創作背景，並以電影「悲情城市」說明白色恐怖時代下普通人的生活經驗與「遲來的記憶」。（記者戴慈慧／攝影）

台北駐紐約文化中心與皇后區 公共圖書館10日舉辦講座「關於海洋、生態與白色恐怖的故事」，作家賴香吟與學者、譯者羅文(Ian Rowen)、施開揚(Brian Skeratt)分享台灣文學近年外譯的經驗與轉變。講座以三本近年英譯出版的台灣文學作品為核心，吸引僑界與對台灣文化、歷史有興趣的讀者到場。

本次介紹的三部作品包括賴香吟的小說集「白色畫像」(Portraits in White)、蘭嶼達悟族作家夏曼・藍波安的「海之眼」(Eyes of the Ocean)，以及選編多位作家的「台灣生態文學讀本」(A Taiwanese Ecoliterature Reader)。三書皆為國立台灣文學館「Literature from Taiwan」外譯計畫第三輪成果，並由哥倫比亞大學 出版社出版。

羅文現任日本 九州大學高等研究院副教授，曾任教於台灣師範大學並參與外譯系列規畫。他指出，這一輪出版不僅有選集，也包含完整專書，顯示台灣文學逐漸進入英語世界較主流的出版與學術體系。

賴香吟是台灣小說與散文作家，作品風格內斂、節制，常透過日常生活與個人記憶，折射歷史與權力結構。「白色畫像」以白色恐怖為背景，卻不著力於控訴或審判，而是描寫政治高壓年代中，普通人如何在現實限制下生活、選擇與妥協。

她在講座中分享，書中角色多半不是英雄人物，而是努力「把日子過好的人」。談到作品被翻譯的感受，賴香吟坦言，翻譯一定會失去部分語言的節奏與細節，但她也認為，翻譯同時是在替作品開拓新的讀者與文化場域，而好的譯者甚至能為作品帶來新的面貌，至於翻譯後作品會如何被閱讀，並非創作者能控制的事，「就讓它走出去，去和不同文化對話。」

談到台灣文學能逐步走向國際的制度背景，賴香吟指出，近年文化部、文策院、台灣文學館與民間版權公司合作，從補助譯者、製作書籍摘要、參與各國書展，到以主題選集或完整專書方式推介作品，形成較有系統的外譯機制。她回憶，1990年代從事外語出版時，台灣缺乏文學經紀制度，作品多處於「自由野放」狀態，幾乎難以打入層層把關的國際出版市場。

羅文則補充，政治議題、半導體產業等因素，讓海外讀者更容易理解「台灣是誰」，台灣整體國際能見度提升，間接改善外譯條件。