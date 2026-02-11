海灣大道華商抱怨：青少年常偷超市搗亂

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
市警62分局到班森賀華社舉辦警民會議，回答華裔居民在安全問題上的關切。(記者胡聲橋╱攝影)
市警62分局到班森賀華社舉辦警民會議,回答華裔居民在安全問題上的關切。(記者胡聲橋╱攝影)

轄區包括布碌崙(布魯克林)班森賀的市警62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)攜社區事務和預防犯罪警員，10日到班森賀華人社區服務中心(CASS)舉辦警民會，為到場的數十位長者介紹預防各色各樣的詐騙和春節期間注意財物安全的事項，他們還聽取了社區對安全問題的反映。海灣大道(Bay Parkway)一位華商抱怨，最近青少年到超市偷商品和搗亂的現象比較嚴重，甚至還拔刀威脅，希望警方能加強治理。

海灣大道一家華人超市的老闆何先生介紹，他的員工最近報告，從去年年底到現在，經常有一些青少年放學以後，在這家超市門口偷水果，有的還把水果扔著玩，讓商家非常生氣。為了警告一下這些孩子，何先生9日下午專門在超市門口等這些孩子。大約下午3時，兩個孩子從攤上拿了水果就要離開，何先生上前讓他們把水果放下，接著雙方發生了言語上的爭執，何先生說他和其中一個孩子各給了對方一拳，這時對方從衣服裡掏出一把刀子向何先生揮舞，何先生見狀，只好讓這兩個孩子離開。

62分局局長伊斯蘭說，商家不要和這些孩子發生肢體衝突，要懂得自保，沒有必要為此受到身體傷害。伊斯蘭指示隨行警員到店裡提取監控錄像。他說62分局會查出這兩名孩子的身分和所在學校，然後會與校方協調，商量如何管教涉事青少年。

伊斯蘭還提醒華人商家，應該讓更多員工能獲取監控錄像，這樣一旦案件發生，趕到現場的警員就能第一時間看到監控，這對及時追緝嫌犯非常有幫助。

海灣大道華商會會長志波說，有的商家發現有人在商店偷東西後，還跟著嫌犯回到住處，然後報警，但警方趕到也無能為力，因為沒有搜查令。伊斯蘭說，沒有搜查令，警方確實無法進屋搜查，但他希望事發現場的負責人能提供錄像和其他相關證據，協助警方偵查。

62分局局長伊斯蘭還提醒，班森賀華社是珠寶詐騙的多發區，華人居民，尤其是長者一定要注意防範，如果在路邊看到有陌生人下車試圖上前搭訕，一定不要搭理。

