海灣大道華商抱怨：青少年常偷超市搗亂

市警62分局到班森賀華社舉辦警民會議，回答華裔居民在安全問題上的關切。(記者胡聲橋╱攝影)

轄區包括布碌崙 (布魯克林)班森賀的市警62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)攜社區事務和預防犯罪警員，10日到班森賀華人社區服務中心(CASS)舉辦警民會，為到場的數十位長者介紹預防各色各樣的詐騙 和春節期間注意財物安全的事項，他們還聽取了社區對安全問題的反映。海灣大道(Bay Parkway)一位華商抱怨，最近青少年到超市偷商品和搗亂的現象比較嚴重，甚至還拔刀威脅，希望警方能加強治理。

海灣大道一家華人超市 的老闆何先生介紹，他的員工最近報告，從去年年底到現在，經常有一些青少年放學以後，在這家超市門口偷水果，有的還把水果扔著玩，讓商家非常生氣。為了警告一下這些孩子，何先生9日下午專門在超市門口等這些孩子。大約下午3時，兩個孩子從攤上拿了水果就要離開，何先生上前讓他們把水果放下，接著雙方發生了言語上的爭執，何先生說他和其中一個孩子各給了對方一拳，這時對方從衣服裡掏出一把刀子向何先生揮舞，何先生見狀，只好讓這兩個孩子離開。

62分局局長伊斯蘭說，商家不要和這些孩子發生肢體衝突，要懂得自保，沒有必要為此受到身體傷害。伊斯蘭指示隨行警員到店裡提取監控錄像。他說62分局會查出這兩名孩子的身分和所在學校，然後會與校方協調，商量如何管教涉事青少年。

伊斯蘭還提醒華人商家，應該讓更多員工能獲取監控錄像，這樣一旦案件發生，趕到現場的警員就能第一時間看到監控，這對及時追緝嫌犯非常有幫助。

海灣大道華商會會長志波說，有的商家發現有人在商店偷東西後，還跟著嫌犯回到住處，然後報警，但警方趕到也無能為力，因為沒有搜查令。伊斯蘭說，沒有搜查令，警方確實無法進屋搜查，但他希望事發現場的負責人能提供錄像和其他相關證據，協助警方偵查。

62分局局長伊斯蘭還提醒，班森賀華社是珠寶詐騙的多發區，華人居民，尤其是長者一定要注意防範，如果在路邊看到有陌生人下車試圖上前搭訕，一定不要搭理。