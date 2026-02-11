女童穿越巴斯大道遭校車撞亡 民代促市府檢討路段安全

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
5日下午3時，布碌崙(布魯克林)班森賀23大道交巴斯大道處發生一起致命車禍，一名11歲女童在過馬路時被校車不幸撞亡。(取自谷歌街景圖)
5日下午3時，布碌崙(布魯克林)班森賀23大道交巴斯大道處發生一起致命車禍，一名11歲女童在過馬路時被校車不幸撞亡。(取自谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)巴斯大道(Bath Avenue)日前發生一起致命交通事故，一名11歲女童在過馬路途中遭校車撞擊身亡。事發當日多名該區民代前往現場了解情況，州眾議員寇頓(William Colton)隨後呼籲市交通局(DOT)進行全面交通研究，改善長期存在的行人安全隱憂。交通局回應其正在評估該路段，也會考慮寇頓的要求。

5日下午3時，就讀於第281中學(I.S. 281)的11歲女童阿米諾娃(Amira Aminova)在通行班森賀23大道交巴斯大道的馬路時，被右轉的62歲的校車司機奧瑞勒斯(Wawa Aurelus)撞擊身亡。警方指出，當時正在行人穿越道上的阿米諾娃擁有路權，卻遭轉彎中的校車撞擊不治。校車司機事後向警方表示，當下他駕車離開現場，但並未察覺到自己已經撞到行人，司機被控未讓行人先行及未盡應注意義務罪。

監視器畫面顯示，事發瞬間女童正快速奔跑穿越馬路，校車轉彎後直接撞上。事後多名該區民代及其代表亦前往現場，寇頓亦在隔日發表聲明表示，巴斯大道長期以來是交通事故高風險路段，過去曾多次發生造成傷亡的案件。

他於9日致函市交通局要求當局展開交通研究，建議市府可考慮調整巴斯大道沿線號誌配置，避免多個路口同時亮起綠燈，以減緩車速、降低行人過街風險。

他指出，2019年，一名三歲孩童在距離巴斯大道不遠的班森大道(Benson Avenue)喪命。2023年9月，一名66歲婦女推著兩歲孫女的嬰兒車，在巴斯大道與25大道交叉口遭轉彎皮卡車撞擊身亡。而在更早之前的2016年，一名七歲女童在巴斯大道與灣23街(Bay 23rd Street)遭運鈔車撞死。

寇頓表示，該致命路段周邊聚集多所學校、托育機構、宗教設施及長者中心，市府早就應針對這條路進行系統性檢討，找出降低事故風險的具體作法，防止類似事件重演。

當地居民與商家亦表示支持相關改善措施，指出該路段長期存在超速與轉彎視線不良問題，車輛時常未遵守交通規定，對孩童與行人構成威脅。擁有四個孩子的母親更向媒體表示，她每天都相當擔心自己孩子的安危。

市交通局對此回應表示，部門已依照每起致命事故後的標準程序對事故地點進行評估，並正在考慮寇頓提出的交通研究請求，但並未提及任何明確時程。

