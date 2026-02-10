海外青年英語服務營招生 鼓勵僑青返台教學

2026年海外青年英語服務營即日起開放報名。(圖取自活動報名系統)

鼓勵海外青年返台服務、認識在地文化，僑務委員會與教育部 國民及學前教育署、客家委員會及原住民 委員會共同辦理的「2026年海外青年英語服務營」即日起開放報名。

這項服務營自2006年推動以來，已成為不少海外青年暑期返台的重要選擇。歷屆參與學生分享，兩周以上的密集教學與團體生活，不僅與隊友建立深厚情誼，也與當地學童培養出真實互動。許多人形容，最大的收穫不只是教學經驗，而是在陌生環境中學會合作、溝通與獨立生活，同時認識不同地區的文化風貌與飲食特色。

家長方面也普遍肯定活動帶來的成長歷程。有家長指出，孩子透過實際站上講台，體會教師工作的辛勞與責任，對志工服務與公共參與有更深理解，對人生觀與價值觀都產生正面影響。

2026年服務營將於7月4日至31日舉行，預計安排海外僑界青年分赴台灣各地國中小學進行英語教學志願服務。報名者須持有僑委會i僑卡，報名時就讀11年級以上，並於2026年11月30日前年滿17歲。部分名額也開放給歐美地區華語文學習中心學員及台裔教師推薦學生。

主辦單位表示，活動不僅協助學童提升英語學習動機，也為海外青年提供跨文化交流與社會參與的機會。即日起至3月1日可透過僑務活動報名系統線上申請，網址為https://gov.tw/ojJ，相關簡章與文件可於指定網站https://gov.tw/NPg下載。