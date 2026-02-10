我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

海外青年英語服務營招生 鼓勵僑青返台教學

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年海外青年英語服務營即日起開放報名。(圖取自活動報名系統)
2026年海外青年英語服務營即日起開放報名。(圖取自活動報名系統)

鼓勵海外青年返台服務、認識在地文化，僑務委員會與教育部國民及學前教育署、客家委員會及原住民委員會共同辦理的「2026年海外青年英語服務營」即日起開放報名。

這項服務營自2006年推動以來，已成為不少海外青年暑期返台的重要選擇。歷屆參與學生分享，兩周以上的密集教學與團體生活，不僅與隊友建立深厚情誼，也與當地學童培養出真實互動。許多人形容，最大的收穫不只是教學經驗，而是在陌生環境中學會合作、溝通與獨立生活，同時認識不同地區的文化風貌與飲食特色。

家長方面也普遍肯定活動帶來的成長歷程。有家長指出，孩子透過實際站上講台，體會教師工作的辛勞與責任，對志工服務與公共參與有更深理解，對人生觀與價值觀都產生正面影響。

2026年服務營將於7月4日至31日舉行，預計安排海外僑界青年分赴台灣各地國中小學進行英語教學志願服務。報名者須持有僑委會i僑卡，報名時就讀11年級以上，並於2026年11月30日前年滿17歲。部分名額也開放給歐美地區華語文學習中心學員及台裔教師推薦學生。

主辦單位表示，活動不僅協助學童提升英語學習動機，也為海外青年提供跨文化交流與社會參與的機會。即日起至3月1日可透過僑務活動報名系統線上申請，網址為https://gov.tw/ojJ，相關簡章與文件可於指定網站https://gov.tw/NPg下載。

原住民 教育部

上一則

慈濟舉辦年度社區歲末祝福 共迎新春

下一則

王小帥電影展 亞洲協會3月播映5作品 王將參與映後訪談
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

慈濟基金會北加分會TCML揭牌 推廣華語文教學

慈濟基金會北加分會TCML揭牌 推廣華語文教學
2026海外青年英語服務營亞城說明會 2/8登場

2026海外青年英語服務營亞城說明會 2/8登場
全美中文學校聯合總會辦漢字解碼與備課資源講座 2月7日舉行

全美中文學校聯合總會辦漢字解碼與備課資源講座 2月7日舉行
華府僑教中心：海外青年英語服務營即起報名

華府僑教中心：海外青年英語服務營即起報名

熱門新聞

紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
專家指出，雪天停車或使用發電機時，排氣口容易被積雪或落葉堵塞，造成一氧化碳在封閉或半封閉空間積聚，對人與寵物都有致命危險。圖為雪天停放的汽車。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛1人1狗陳屍車內 疑發動機排氣管被雪堵住釀禍

2026-02-02 15:40

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議