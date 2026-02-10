紐約生存手冊／雪後開車先清車上積雪 違者恐觸法

我的頻道

記者許君達／紐約報導
雪後駕車時，須將車頂等部位的積雪和積冰清除，否則不僅給自己和他人帶來嚴重安全隱患，更可能在多個州被罰。(記者許君達／攝影)
雪後駕車時，須將車頂等部位的積雪和積冰清除，否則不僅給自己和他人帶來嚴重安全隱患，更可能在多個州被罰。(記者許君達／攝影)

雪後駕駛車輛前，駕車人必須先把車上的積雪清理乾淨，否則行駛過程中從車頂脫落的雪或冰不僅有可能擋住駕駛員的視線，還可能砸到其他車輛或行人，造成難以預測的安全風險。根據東北部多州法律，駕駛如果不做好除雪準備就倉促開車上路，將有可能觸法並吃到罰單。

安全專家指出，如果積雪長期殘留在車頂，有可能結成堅硬的冰殼，而在高速行駛時，冰殼很容易滑落飛出，其衝擊力足以擊碎其他車輛的擋風玻璃，造成危險。與紐約鄰近的賓州，2005年就曾出現過類似事故，導致一名正常行駛的女性駕駛身亡。該州此後以這名無辜者的名字命名了車輛除冰立法，這項名為「克莉絲汀法」的法律要求州內車輛必須在降雪天氣結束24小時內，「盡合理努力」清除包括引擎蓋、後備箱和車頂部位的積雪或積冰。這也是中北大西洋地區諸州內要求最嚴格的除冰法之一，違者每次將被罰款50元，如果滑落冰雪造成人員死亡或嚴重人身傷害，車主將被處以200元至1500元之間的罰款。

紐約州目前尚無全州性法律明確要求駕駛員上路前清除車上的冰雪，但有禁止駕駛視野受阻的車輛的法律條款，因此如果積雪滯留在前後擋風或車窗位置，仍有可能構成違法。除紐約和賓州外，相鄰的康州、新州和德拉瓦州均有州法要求駕駛員在上路前清除車輛積雪，其中康州的罰款金額為75元、新州和德拉瓦的罰額則在25至75元之間。

專業人士指出，給車輛除雪前，須先清理排氣管、避免一氧化碳因排氣管被積雪堵塞而倒灌入車內，然後先進入車內啟動引擎，開啟前後擋風玻璃的加熱除霧模式，以便加速積雪軟化。除雪時要遵循從上到下的順序，先使用長柄工具把車頂的積雪推開，然後清理前後擋風玻璃和車窗，再清理前後引擎及後備箱蓋，最後將擋在車燈、車牌照、後視鏡等位置的積雪清除乾淨。如果玻璃上有冰層，須使用塑料刮冰板輕輕刮除，如果手邊沒有刮冰板，亦可嘗試使用廢棄的信用卡等小工具。除冰時嚴禁使用熱水，因為急劇的溫差極易導致玻璃炸裂。

賓州 新州 紐約州

