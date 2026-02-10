慈濟舉辦年度社區歲末祝福 共迎新春

我的頻道

記者鄭怡嫣／紐約報導
為迎接農曆新年的到來，慈濟基金會紐約分會近日在法拉盛第20小學舉辦年度「社區歲末祝福」活動。(記者鄭怡嫣／攝影)
為迎接農曆新年的到來，慈濟基金會紐約分會近日在皇后區法拉盛第20小學舉辦年度「社區歲末祝福」活動，近300位民眾不畏嚴寒齊聚一堂，透過祈福儀式、文化體驗與公益行動，共同迎接新春佳節，傳遞祝福與希望。

今年適逢慈濟建會60周年，慈濟基金會創辦人證嚴上人以「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」為歲末祝福主題，提醒大眾不忘最初行善的初心。證嚴上人多年來將著作版稅收入製作成福慧紅包，於歲末祝福期間贈與民眾，紅包由志工親手製作，祝福人人平安健康，也期勉有能力者持續投入服務社區，實踐福德與智慧並進的人生。

今年歲末祝福的活動內容，包含慈濟年度志工分享、莊嚴祈福儀式，並結合春節氛圍舉辦蔬食園遊會，讓民眾在迎接新年的同時，深入了解慈濟在全球推動的慈善、醫療、教育與環保工作。活動當日所得將全數用於慈濟基金會紐約分會的在地慈善服務，透過實際行動推廣健康飲食、環保理念與公益精神。

此外，慈濟高中生們也表演了活潑的歌唱及感人的手語，活動現場也設置多項民俗文化體驗攤位，包括捏麵人、書法體驗及馬年燈籠手作等，吸引不同族裔與年齡層民眾參與，在互動中認識中華文化，促進社區交流與文化理解，為新的一年揭開溫暖序幕。

慈濟紐约分會執行長蘇煜升代表證嚴上人，向跨宗教與各界民眾傳達新年的三大祝福。他表示，在通膨與生活壓力下，願弱勢被看見、需要被照顧，鼓勵有福之人走進苦難，把關懷帶進社區每一個角落，讓愛成為社會的安全網。面對極端氣候與環境挑戰，也期許人人從日常生活落實節能減碳、珍惜資源，以實際行動守護共同的家園。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、市議員黃敏儀、州眾議員金兌錫辦公室高級顧問楊愛倫與會。

為迎接農曆新年的到來，慈濟基金會紐約分會近日在皇后區法拉盛第20小學舉辦年度「社區歲末祝福」活動。(慈濟提供)

