州參議員劉醇逸 法拉盛高中辦農曆新年慶祝活動

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
州參議員劉醇逸8日聯合皇后區與全市亞裔官員共同在法拉盛高中舉辦農曆新年慶祝活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
州參議員劉醇逸8日聯合皇后區與全市亞裔官員共同在法拉盛高中舉辦農曆新年慶祝活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

州參議員劉醇逸8日聯合皇后區與全市亞裔官員、以及強調亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民社群歷史的REACH聯盟等，共同在法拉盛高中舉辦農曆新年慶祝活動，迎接象徵活力、力量與熱情的馬年。

出生在馬年的劉醇逸表示，農曆新年是與家人、朋友及社區共享文化與傳統的重要時刻，而馬年象徵能量、力量與不斷向前的精神。他指出，「亞太裔教育平權法案」(AANHPI Education Equity Act)已在紐約州通過，隨著州府開始檢視亞裔歷史教育的現況，透過社區活動持續傳承文化與故事，顯得格外重要。

市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)表示，紐約市是全美最具多元文化的城市之一，公校系統長期重視並慶祝包括農曆新年在內的多元節日。今年為「馬年」，象徵獨立、自由、勇氣與能量，這些精神也將成為他在新職責中持續推動教育改革的動力。

薩謬思表示，透過此次活動，讓他能以不同角度理解農曆新年的文化意義，並與亞裔社群的傳統建立更深連結。他也強調，農曆新年已正式納入紐約市公校及全州的校曆之中，反映公校系統對多元文化的尊重與肯定。此外，紐約市公校近年積極推動「隱藏的聲音」(Hidden Voices)相關課程與教學資源，讓學生認識對社區與世界產生深遠影響、卻長期被忽略的歷史與族群，藉此培養學生跨越差異、彼此理解的能力，認識一個多元而複雜的社會。

農曆新年慶祝活動在多元文化交融的氛圍中展開。率先登場的是成立於2023年、活躍於紐約與新澤西地區的韓國傳統樂團EARLSSU。當天演出的曲目「Binari」源自韓國古老祈福儀式，透過象徵性地傾注穀物與錢幣，傳達對親友未來的祝福與好運，也為現場觀眾送上新春吉祥的美好寓意。

隨後登場的是203小學帶來的舞獅表演。四、五年級學生組成自去年10月起，在舞獅教練廖Winston的的指導下積極排練。舞台上祥獅翻騰起舞，象徵驅邪迎福、步步高升，不僅為節慶增添熱鬧氣氛，也展現年輕學子傳承傳統文化的努力與成果。此後還有韓國傳統音樂、中國民族舞、菲律賓音樂、以及台灣民謠等表演。

州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)、市議員黃敏儀、李琳達，高等法院法官林凱倫等與會。

亞裔 公校 紐約市

