紐約生存手冊／能源帳單3年增5成 省電從生活習慣做起

極地寒流近日席捲紐約州，多地持續低溫並伴隨降雪，家庭取暖需求大幅上升。如何在寒冬中有效控制帳單，成為不少居民關注的民生議題。(本報檔案照)

極地寒流近日席捲紐約州 ，多地持續低溫並伴隨降雪，家庭取暖需求大幅上升。根據智庫世紀基金會(Century Foundation)的研究，紐約州家庭平均每月能源帳單在2022年至2025年間上漲約46.7%，今年6月已達311.18元。全美能源援助主管協會亦預估，今年冬季家庭平均取暖帳單可能接近1000元，較去年增加約84元，其中以使用電力與天然氣取暖的家庭漲幅最為明顯。在能源價格居高不下的情況下，如何在寒冬中有效控制帳單，成為不少居民關注的民生議題。

從生活習慣著手 降低能源支出

能源專家指出，透過日常習慣調整，家庭仍有空間降低帳單金額。公共電力公司PSEG能源效率與再生能源部 門主管表示，夜間睡覺或外出時，將恆溫器調低5至7度，是最直接有效的省錢方式，恆溫器每降低1度，約可節省3%的能源支出。

長島 聯合勸募會(United Way of Long Island)也建議，白天打開窗簾讓陽光進入室內，夜間再拉上窗簾保持室溫，並封住門窗縫隙改善隔熱效果。同時，在室內穿著保暖衣物、留意熱水溫度、更換LED燈泡、未使用壁爐時關閉風門，以及讓吊扇順時針運轉促進暖空氣循環，都有助降低能耗。

另外，多數紐約州居民適用分時電價制度，平日下午3時前及晚上7時後電價較低，建議將洗衣機、洗碗機等高耗電家電安排在離峰時段使用。

善用能源評估與取暖補助資源

除節能習慣外，專家也提醒民眾可善用各級政府與公用事業提供的協助。PSEG提供免費住宅能源評估服務，由專家檢視房屋隔熱、供暖系統與照明效率；長期而言，改用熱泵系統亦被視為降低能源支出的方式之一。

在援助資源方面，長島聯合勸募會為符合條件的家庭提供最高700元的取暖費補助，款項直接支付給能源供應商。查看https://tinyurl.com/45jwwbfb。

國家電網公司(National Grid)則為收入介於地區中位數60%至100%的家庭提供取暖與熱水補助；同時，能源可負擔計畫與加強版能源可負擔計畫，也為符合資格的住戶提供每月帳單折扣。查看https://tinyurl.com/2rx8h62r。

在州政府層級，紐約州能源研究與發展署(New York State Energy Research and Development Authority)則為收入低於地區中位數80%的家庭提供免費能源評估，並補助改善隔熱與能源效率。查看https://tinyurl.com/4dkdzabp。