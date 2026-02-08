華人新春民俗文化節登場 傳統年味濃

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
廣西壯族油茶攤位供應特色年節美食。(記者戴慈慧╱攝影)
廣西壯族油茶攤位供應特色年節美食。(記者戴慈慧╱攝影)

第九屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節7日在法拉盛喜來登酒店舉行，現場紅色春聯鋪滿長桌，圍觀民眾觀看書法家揮毫，另一側的美食攤位傳來油茶香氣，吸引大批社區民眾前來體驗傳統年節氣氛。

這項由紐約華人社團聯席會主辦的年度活動自2015年開始舉辦，已成為不少華人固定參與的迎春行程。聯席會執行主席陳梅在開幕致詞時表示，希望讓在海外成長的華裔年輕一代有機會接觸傳統春節習俗，同時透過文化活動促進族裔交流。

市議員黃敏儀與國會眾議員孟昭文到場致意，肯定僑界長期以文化活動凝聚社區，讓不同背景的居民都有機會接觸民俗藝術。

活動現場設有書法、民間手工藝與摺紙藝術展示，多位書法家免費為民眾書寫春聯與吉祥字句。舞台節目安排中國戲曲、太極與武術表演，以及民族舞與青少年漢服展示，觀眾不時舉起手機記錄畫面。

美食區同樣熱鬧，攤位集合各地年節小吃與如廣西壯族油茶等特色美食，吸引不少民眾嘗鮮。多位參與者表示，在紐約寒冬中品嘗熟悉的節慶味道，讓人感受到臨近春節的氣氛。主辦單位也持續推動青年志工參與服務，青年領袖培訓計畫已邁入第九年，吸引學生投入社區活動。

書法家王孔源在活動中為民眾書寫春聯。(記者戴慈慧╱攝影)
書法家王孔源在活動中為民眾書寫春聯。(記者戴慈慧╱攝影)
書法家現場揮毫書寫春聯與吉祥字句，吸引民眾圍觀索取。(記者戴慈慧╱攝影)
書法家現場揮毫書寫春聯與吉祥字句，吸引民眾圍觀索取。(記者戴慈慧╱攝影)
京劇演員張耀忠以戲曲造型亮相。(記者戴慈慧╱攝影)
京劇演員張耀忠以戲曲造型亮相。(記者戴慈慧╱攝影)
畫家現場創作花鳥山水作品，展示中國水墨藝術，為活動增添年節文化氣氛。(記者戴慈慧...
畫家現場創作花鳥山水作品，展示中國水墨藝術，為活動增添年節文化氣氛。(記者戴慈慧╱攝影)
第九屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節7日在法拉盛舉行，主辦方代表與到場民意代表...
第九屆紐約華人華僑迎新春中國民俗文化節7日在法拉盛舉行，主辦方代表與到場民意代表合影留念。(記者戴慈慧╱攝影)

