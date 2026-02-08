我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

「夏季街道」、「無車地球日」交通局徵策畫夥伴

記者顏潔恩╱紐約報導
由市交通局主導的「夏季街道」和「無車地球日」活動，從即日起開始徵集活動策畫合作夥伴。(市交通局提供)

由市交通局主導的「夏季街道」開放日(Summer Streets)和「無車地球日」(Open Streets: Car-Free Earth Day)活動，從即日起開始徵集活動策畫合作夥伴，有興趣的企業、非營利組織、社區團體、表演者、藝術家或教育機構等皆可線上遞交申請。

市交通局新局長佛林(Mike Flynn)發布聲明指出，從「夏日街道」到「無車地球日」，這些全市性的活動通過封街、禁止車道通行，讓紐約市民難得夠享用公共空間，「我鼓勵每一位有興趣參與這些指標性活動的藝術家、表演者與社區組織與我們聯繫，一起讓今年的活動成為難忘的體驗。」

據當局，申請單位或機構須提供聯絡資訊、活動類型與所需物資、並註明希望在哪個行政區參與活動；「無車地球日」的申請截止日期為3月6日(周五)，更多資訊可瀏覽nyc.gov/carfreenyc，而「夏日街道」申請截止日期則是6月26日(周五)，或活動額滿為止，詳情可查nyc.gov/summerstreets。

與此同時，當局也邀請符合資格的專業藝術家們，提交全新或現有藝術裝置作品的提案，在以上兩個活動期間展出；「無車地球日」入選藝術家將展出為期一天的作品、最高可獲1萬元補助金、「夏日街道」入選藝術則作品須至少兩個活動日展出、最高可獲2萬元的費用，若持續多個周末、在所有「夏日街道」活動中展出大型裝置，藝術家的預算最高便可獲5萬元。

申請提案須包含清楚的文字概念說明與視覺示意圖、符合活動的宗旨、能因應晴雨天氣、可在一個小時內完成安裝與拆除，藝術家也須提供過往作品範例，證明具備成功執行能力，而包含互動元素或搭配相關活動節目的提案則將被優先考慮；另外，單純的表演、壁畫或活動策畫本身，並不符合此次藝術裝置徵件的資格，藝術家裝置展出的截止日期為2月11日(周三)，有興趣者須抓緊時間。

