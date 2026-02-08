ICE違規拘留 聯邦法官裁定 華埠被捕攤販獲釋

去年逮捕行動後，堅尼路沿街攤販曾一度消失，但不久後又再出現。圖為去年12月的堅尼路一帶。(記者曹馨元╱攝影)

聯邦法官6日裁定，要求移民及海關執法局(ICE )釋放去年在曼哈頓華埠逮捕的一名攤販。法官表示，ICE在移民突襲行動中未依規定行事，涉嫌「違法扣留」。

去年10月，ICE在華埠堅尼路(Canal St)展開行動，約20多名聯邦探員進入街區，以「針對假貨交易及相關犯罪」開啟執法行動，現場隨即爆發抗議者與警方衝突。ICE隨後聲明表示，此次行動共拘捕九名有刑事前科的非法移民 ，其中包括西非國家馬利籍移民恩多耶(Mamadou Boucom Ndoye).

恩多耶已在美國居住逾15年，儘管恩多耶曾收到最終遣返 令，他一直在聯邦「監督令」(Order of Supervision)下獲准留美。據悉，「聯邦監督令」是美國移民法下的一種行政安排，意思是政府已對當事人作出最終遣返決定，但基於現實或法律因素，暫時無法或尚未執行遣返，因此允許其在美國境內居住，同時接受移民當局的監督。

在監督令下，當事人不會被羈押，並需遵守一系列條件，例如定期向ICE報到、通報住址與工作變動、遵守法律，部分情況下可申請工作許可。這並不代表移民身分合法化或撤銷遣返令，遣返決定依然存在，只是執行被延後。

被捕後，ICE撤銷了恩多耶的監督令並關押他，聯邦地區法官柏德瑞(Vernon Broderick)近期裁定，這一做法侵犯了恩多耶的正當程序權利。柏德瑞下令ICE儘快釋放恩多耶，並將其送返紐約市。柏德瑞指出，依ICE規定，只有特定高階官員才有權撤銷監督令，但恩多耶案中的決定來自無此權限的基層人員，屬違規行為。

聯邦政府主張的「廣泛盤查與拘留權限」規定，探員可「盤查所遇到的任何人」，柏德瑞反駁稱，未見任何先例賦予ICE類似權力。法官寫道，「正因程序不清，相關規範才顯得必要、缺乏程序將使執法機構得以先行違法拘留，再事後拼湊理由，或在隨機接觸中製造事後辯解。」

去年逮捕行動後，ICE曾發表聲明表示，此次行動共拘捕九名有刑事前科的非法移民，涉及罪行包括搶劫、入室盜竊、家庭暴力、襲警、販毒、偽造及販賣假貨等。堅尼路沿街攤販曾一度消失，但不久後又再出現。