強風低溫 紐約入冬最冷寒流來了 體感恐降至華氏零下29度

紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為曼哈頓下城。（記者戴慈慧╱攝影）

紐約市 與新澤西 地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。氣象預報顯示，強風夾帶極地冷空氣南下，周末體感溫度可能降至華氏零下29度左右，同時還伴隨零星降雪與結冰風險，紐約州 府6日呼籲紐約州民眾做好防寒準備，提醒民眾外出要特別注意保暖與交通安全。

6日天氣尚屬平穩，但氣溫已低於季節平均。真正的寒冷從7日開始，白天最高溫僅約華氏零下6度至零下4度，夜間降至華氏零下13度左右；在強風影響下，體感溫度將明顯更低。氣象專家指出，當風速升高時，人體散熱速度加快，即使短時間暴露在戶外，也可能增加凍傷或低溫症風險。

周末期間預計持續出現每小時約50至65公里的強風，高樓林立的市區風勢可能更為明顯。專家建議民眾盡量減少長時間戶外活動，外出時穿戴多層衣物，並以帽子、手套與圍巾遮蔽裸露皮膚。

除了嚴寒，部分時段仍可能出現零星降雪或飄雪，累積量不大，但清晨與夜間氣溫過低，路面容易結冰，駕駛人需留意橋面與高架道路的濕滑情況。新澤西北部與郊區受影響程度可能較市區明顯。

預報顯示，這波寒流雖然強烈，但持續時間有限。下周初氣溫將小幅回升，不過整體仍維持在冰點附近，真正回到接近常年水平，可能要等到下周中後段。

市府與氣象單位提醒，極端低溫對長者、幼童與無家可歸者影響特別大，社區應互相關照，確保弱勢族群能獲得保暖空間。住戶也應檢查暖氣設備與水管保護措施，避免因低溫造成損壞。

氣象專家指出，雖然紐約冬季寒流並不罕見，但本周末的風寒效應將使實際感受溫度遠低於氣溫數字，是本季至今最嚴峻的一段寒冷天氣。