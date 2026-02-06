護士罷工第25日 勞資達成初步協議

紐約市史上最大規模的護士罷工進入第25天，勞資雙方向最終和解再邁進一步。(記者許君達╱攝影)

紐約市 史上最大規模的護士罷工 5日進入第25天；代表護理人員的紐約州護理協會(NYSNA)表示，已在多項關鍵議題上與院方達成初步協議，就勞資雙方最終和解再向前邁進一步。

護士們當日在曼哈頓 上東城的西奈山醫院(Mount Sinai)外集會，指出護理協會仍需持續與資方談判，但整體而言已更接近達成協議。護理協會已與西奈山旗下多家醫院、紐約長老會醫院(New York-Presbyterian)及蒙特菲奧里(Montefiore)進行超過三周的協商；雙方大約在10日前可取得談判突破。

護理人員表示，雙方已就人工智慧(AI)使用的相關保護措施，以及部分針對個別醫院的議題取得共識。 目前尚待解決的主要爭議集中在如何設立安全人力配置標準以保障病患照護品質，以及為護士提供免於職場暴力的相關保護。

集會上的發言者表示，護士持續抗爭的動力源自共同爭取一份公平合約的決心；「我們是真誠地在談判，現在是時候確保更充足的人力配置，以保護病患、保護護士，也避免職場暴力，在病患照護上，我們不會偷工減料。」

紐約市警方5日表示，當天有13名在曼哈頓一家醫院外罷工的護士因堵塞醫院入口而被捕。警方表示，儘管警員多次警告，但這些護士仍拒絕離開現場。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)及包括馬泰(Christopher Marte)在內的多名市議員也到場聲援。威廉姆斯並表示，「資金是存在的，資源是有的，護士僅僅是要求合理的份額，因為他們正在做資方所要求的工作。」

護理協會指出，醫院方雖聲稱願意讓罷工護士重返工作崗位，卻同時以每周高達1萬元的費用聘請臨時護士，西奈山醫院近期甚至放出2月中旬起的新臨時合約職缺。故即便達成協議，院方有可能推遲復職罷工護士，甚至優先延長替代人員合約；而協會強調，除非所有會員得到無條件立即復工，否則罷工不會結束。

目前護理協會與各醫院代表仍在賈維茲會展中心(Javits Center)持續談判。