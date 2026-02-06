我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

護士罷工第25日 勞資達成初步協議

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市史上最大規模的護士罷工進入第25天，勞資雙方向最終和解再邁進一步。(記者許君達╱攝影)
紐約市史上最大規模的護士罷工進入第25天，勞資雙方向最終和解再邁進一步。(記者許君達╱攝影)

紐約市史上最大規模的護士罷工5日進入第25天；代表護理人員的紐約州護理協會(NYSNA)表示，已在多項關鍵議題上與院方達成初步協議，就勞資雙方最終和解再向前邁進一步。

護士們當日在曼哈頓上東城的西奈山醫院(Mount Sinai)外集會，指出護理協會仍需持續與資方談判，但整體而言已更接近達成協議。護理協會已與西奈山旗下多家醫院、紐約長老會醫院(New York-Presbyterian)及蒙特菲奧里(Montefiore)進行超過三周的協商；雙方大約在10日前可取得談判突破。

護理人員表示，雙方已就人工智慧(AI)使用的相關保護措施，以及部分針對個別醫院的議題取得共識。 目前尚待解決的主要爭議集中在如何設立安全人力配置標準以保障病患照護品質，以及為護士提供免於職場暴力的相關保護。

集會上的發言者表示，護士持續抗爭的動力源自共同爭取一份公平合約的決心；「我們是真誠地在談判，現在是時候確保更充足的人力配置，以保護病患、保護護士，也避免職場暴力，在病患照護上，我們不會偷工減料。」

紐約市警方5日表示，當天有13名在曼哈頓一家醫院外罷工的護士因堵塞醫院入口而被捕。警方表示，儘管警員多次警告，但這些護士仍拒絕離開現場。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)及包括馬泰(Christopher Marte)在內的多名市議員也到場聲援。威廉姆斯並表示，「資金是存在的，資源是有的，護士僅僅是要求合理的份額，因為他們正在做資方所要求的工作。」

護理協會指出，醫院方雖聲稱願意讓罷工護士重返工作崗位，卻同時以每周高達1萬元的費用聘請臨時護士，西奈山醫院近期甚至放出2月中旬起的新臨時合約職缺。故即便達成協議，院方有可能推遲復職罷工護士，甚至優先延長替代人員合約；而協會強調，除非所有會員得到無條件立即復工，否則罷工不會結束。

目前護理協會與各醫院代表仍在賈維茲會展中心(Javits Center)持續談判。

罷工 紐約市 曼哈頓

上一則

8大道華人地下賭檔遭查 老虎機充公

下一則

住宅、商戶人行道積雪未清 紐約市已開2738張罰單
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

金山教師若罷工 5萬學生安置成難題 學區總監這樣說

金山教師若罷工 5萬學生安置成難題 學區總監這樣說
醫院、護士談判 達成一項暫定協議

醫院、護士談判 達成一項暫定協議
護士恢復罷工 紐約延長緊急狀態 勞資談判獲重大突破

護士恢復罷工 紐約延長緊急狀態 勞資談判獲重大突破
紐約護士恢復罷工 談判有進展 州長延長緊急狀態

紐約護士恢復罷工 談判有進展 州長延長緊急狀態

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留