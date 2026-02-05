華埠地鐵站衝突 15歲男孩被刺傷

我的頻道

記者許君達／紐約報導
華埠堅尼路地鐵站3日晚高峰時段發生砍人案，一名15歲少年臀部被刺傷。圖為事發地鐵站外的警察。(記者許君達／攝影)
華埠堅尼路地鐵站3日晚高峰時段發生砍人案，一名15歲少年臀部被刺傷。圖為事發地鐵站外的警察。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠地鐵站內3日晚間發生砍人案，一名15歲男孩被刺傷，嫌犯尚在逃。

根據警方消息人士提供的資訊，3日晚間7時30分左右，一列南向行駛的地鐵J線列車上發生乘客之間的言語衝突，正當列車駛入位於華埠的堅尼路車站(Canal St)時，衝突升級成為鬥毆，嫌疑人突然掏出利器刺向15歲男性受害人的臀部。襲擊發生後，嫌疑人趁列車停站的時機，經月台逃出車站，不知所蹤。受害男孩則被送醫治療，無生命危險。

警方正在調查嫌疑人的身分，尚無人被捕。根據已掌握的線索，嫌犯為一名男性青少年，作案時身穿黑色褲子、頭戴滑雪面具，無法識別面部特徵。警方呼籲公眾積極提供破案線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，提供線索者身分將被嚴格保密。

