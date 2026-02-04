我的頻道

法拉盛商業倉庫凌晨火災 3消防員受傷

記者高雲兒／紐約報導
火災發生後，警方隨即封鎖現場，封鎖範圍橫跨41大道131-27號至131-41號一帶。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛41大道131-37A號一棟兩層樓商業倉庫，3日凌晨發生嚴重火災，紐約市消防局(FDNY)出動二級警報灌救，動員46個單位、141名消防及急救人員到場。火勢於清晨2時53分獲得控制，事件中有三名消防員在救援過程中受輕傷，送往附近醫院治療，傷勢均無生命危險。

火警於凌晨1時17分接獲通報，消防人員於1時27分全面出動，並於1時47分升級為二級警報。消防局指出，起火建築為一棟兩層樓高的商業倉庫，起火位置位於該棟兩層樓商業倉庫的一樓，一度因現場發現不明儲存槽，要求危險物質處理單位到場支援，以防潛在風險。

消防人員表示，凌晨約2時23分時，火勢主體已被成功壓制，並完成一樓的二次搜索，確認建築內未發現人員受困。隨後於2時26分左右，再次搜索結果顯示現場未出現新增危險情況，消防人員隨即展開對建築結構穩定性的檢查，以確保周邊安全。

火災發生後，警方封鎖現場，封鎖範圍橫跨41大道131-27號至131-41號一帶，該棟建築二樓至少三扇窗戶出現破裂情形，窗框及周邊牆面留有明顯燒毀與焦黑痕跡。建築入口處亦張貼市建築局(DOB)發出的「清空」(Vacate)告示，顯示該建築暫時不適合進入，需進一步進行結構安全評估。

多名居住在附近的鄰居表示，事發時曾看到火光從建築上方竄出，並伴隨濃煙，以為火勢可能源自二樓。不過，消防局強調，具體起火樓層與起火原因，仍需等待後續鑑識與調查結果才能確認。

截至當日清晨，消防人員仍在現場進行善後與監測工作，確保無復燃風險。市府相關單位亦將進一步評估建築安全狀況，決定後續處置措施。

消防局強調，具體起火樓層與起火原因，仍需等待後續鑑識與調查結果才能確認。(記者高雲兒╱攝影)
建築入口處張貼市建築局(DOB)發出的「清空」(Vacate)告示。(記者高雲兒╱攝影)
火災發生後，警方隨即封鎖現場，封鎖範圍橫跨41大道131-27號至131-41號一帶。(記者高雲兒╱攝影)
該棟建築二樓至少三扇窗戶出現破裂情形，窗框及周邊牆面留有明顯燒毀與焦黑痕跡。(記者高雲兒╱攝影)
該棟建築二樓至少三扇窗戶出現破裂情形，窗框及周邊牆面留有明顯燒毀與焦黑痕跡。(記者高雲兒╱攝影)

