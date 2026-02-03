我的頻道

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

迎農曆年 布碌崙華聯會為5頭醒獅點睛

記者胡聲橋／紐約報導
眾嘉賓為舞獅點睛。(布碌崙華聯會提供)
眾嘉賓為舞獅點睛。(布碌崙華聯會提供)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會2月1日舉行隆重的醒獅點睛儀式，為舞獅隊的五頭醒獅點睛祈福，喜迎農曆新年。

醒獅點睛儀式1日上午在位於班森賀史迪威大道(Stillwell Ave)的布碌崙華聯會總部舉行。醒獅點睛儀式極富傳統文化意味，首先是祈福、敬酒、上香等環節，隨後眾嘉賓以硃砂、白酒點畫獅子的眼、耳、鼻等部位，象徵賦予獅子靈氣和生命。點睛之後，五頭醒獅在熱烈的鑼鼓聲中起舞，接下來的採青儀式祝願新年生龍活虎，新年發大財。

布碌崙華聯會為舞獅隊舉行醒獅點睛儀式。(布碌崙華聯會提供)
布碌崙華聯會為舞獅隊舉行醒獅點睛儀式。(布碌崙華聯會提供)

眾議員寇頓(William Colton)、李榮恩(Grac Lee)、鄭永佳；州參議員劉醇逸、陳學理，州眾議會47選區領導人唐鳳巧、賀立寧，49選區領導人謝曉瓊，以及62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)和社區事務警員諾戈爾(P.O.Nogol)等眾多)嘉賓出席了這次活動。寇頓和鄭永佳向華聯會送上褒獎狀，各位民代在致辭時都紛紛稱讚布碌崙華聯會20多年來始終致力於服務社區，努力提供各項服務。

華聯會董事長趙錫安(Kyth Trien)在致辭中感謝眾人出席當天的活動，也感謝華聯會員工和團隊付出的努力與辛苦。布碌崙華聯會會長鄧銘賢表示，這是他們首次舉辦如此大規模的點睛儀式，希望在馬年裡為社區和民眾帶去更多精采和美好。包括華聯會創辦人黃涵華、莫海泰在內的數十位居民出席了該活動。

