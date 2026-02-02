深耕教育近30載 方仲恩校長榮休 社區致敬

華埠第130公立小學2月1日為校長方仲恩(Renny Fong)舉行榮休儀式，表揚他多年來對教育事業的無私奉獻。(圖片由P.S.130提供)

位於曼哈頓華埠 的第130公立小學(P.S.130 Hernando Desoto School)，於2月1日為校長方仲恩(Renny Fong)舉行榮休儀式，表揚他多年來對教育事業的無私奉獻。多名教育界人士、民選官員、社區領袖、家長及學生到場致敬。

方仲恩畢業於哥倫比亞大學 (Columbia University)，完成學業後即投身教育工作，並於1997年加入P.S.130小學任教，一生扎根基層教育，至今功成身退。多年來，他秉持以學生為本的教育理念，致力營造多元、關愛及具啟發性的學習環境，深深影響一代又一代學生。

榮休儀式上，P.S.130前任校長伍小珍回顧當年接班經過時表示，她在退休前一直物色合適的接任人選，經長時間觀察後，認為方仲恩不論在專業能力、教育熱誠及對學生的關懷方面，都是最佳人選，她也對今日學校的發展成果深感欣慰。

紐約州眾議員 李榮恩(Grace Lee)亦親臨現場，向方仲恩頒發表揚證書，肯定他多年來對公立教育及社區的卓越貢獻。多位嘉賓亦先後致辞，包括校監Kelly McGuire、市議員馬泰(Christopher Marte)、以及華策會人瑞中心主任伍寶玲等，均讚揚方仲恩以身作則、連結學校與社區，為學生打造了更廣闊的成長空間。

多位家長在發言中分享與方仲恩的點滴。有家長表示，自己當年便在P.S.130就讀，現今孩子同樣選擇該校，正是因為學校能提供全面的培訓、豐富而完善的學習資源，對孩子成長幫助良多。亦有家長分享，其兒子在該校就讀期間深受方仲恩影響，畢業後同樣投身教育行業，延續使命。

榮休儀式高潮之一，是一群小學生特別準備舞蹈表演，並向方仲恩送上由眾多師生親筆簽名的大型紀念卡，感謝校長多年來的付出。

方仲恩校長在致辭時感謝教育同仁、家長與社區多年支持，並表示能在P.S.130與師生同行，是其教育生涯中最珍貴的回憶。