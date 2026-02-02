我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

深耕教育近30載 方仲恩校長榮休 社區致敬

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠第130公立小學2月1日為校長方仲恩(Renny Fong)舉行榮休儀式，表揚他多年來對教育事業的無私奉獻。(圖片由P.S.130提供)
華埠第130公立小學2月1日為校長方仲恩(Renny Fong)舉行榮休儀式，表揚他多年來對教育事業的無私奉獻。(圖片由P.S.130提供)

位於曼哈頓華埠的第130公立小學(P.S.130 Hernando Desoto School)，於2月1日為校長方仲恩(Renny Fong)舉行榮休儀式，表揚他多年來對教育事業的無私奉獻。多名教育界人士、民選官員、社區領袖、家長及學生到場致敬。

方仲恩畢業於哥倫比亞大學(Columbia University)，完成學業後即投身教育工作，並於1997年加入P.S.130小學任教，一生扎根基層教育，至今功成身退。多年來，他秉持以學生為本的教育理念，致力營造多元、關愛及具啟發性的學習環境，深深影響一代又一代學生。

榮休儀式上，P.S.130前任校長伍小珍回顧當年接班經過時表示，她在退休前一直物色合適的接任人選，經長時間觀察後，認為方仲恩不論在專業能力、教育熱誠及對學生的關懷方面，都是最佳人選，她也對今日學校的發展成果深感欣慰。

紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)亦親臨現場，向方仲恩頒發表揚證書，肯定他多年來對公立教育及社區的卓越貢獻。多位嘉賓亦先後致辞，包括校監Kelly McGuire、市議員馬泰(Christopher Marte)、以及華策會人瑞中心主任伍寶玲等，均讚揚方仲恩以身作則、連結學校與社區，為學生打造了更廣闊的成長空間。

多位家長在發言中分享與方仲恩的點滴。有家長表示，自己當年便在P.S.130就讀，現今孩子同樣選擇該校，正是因為學校能提供全面的培訓、豐富而完善的學習資源，對孩子成長幫助良多。亦有家長分享，其兒子在該校就讀期間深受方仲恩影響，畢業後同樣投身教育行業，延續使命。

榮休儀式高潮之一，是一群小學生特別準備舞蹈表演，並向方仲恩送上由眾多師生親筆簽名的大型紀念卡，感謝校長多年來的付出。

方仲恩校長在致辭時感謝教育同仁、家長與社區多年支持，並表示能在P.S.130與師生同行，是其教育生涯中最珍貴的回憶。

哥倫比亞大學 華埠 眾議員

上一則

州主計長報告：開放街道振商機 曼哈頓布碌崙受益大

下一則

紐約台美社區領袖方秀蓉辭世 各界緬懷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

低成本夢想屋 伊州小鎮平均房價9萬入手

低成本夢想屋 伊州小鎮平均房價9萬入手
蒙市迎春年節展／李家莊粉麵廠義賣回饋社區

蒙市迎春年節展／李家莊粉麵廠義賣回饋社區
世報迎春2026年節展╱全美銀行回饋社區 轉輪送好禮

世報迎春2026年節展╱全美銀行回饋社區 轉輪送好禮
歷經十二年生肖輪回 「載歌在谷」春晚再現矽谷華人文化能量

歷經十二年生肖輪回 「載歌在谷」春晚再現矽谷華人文化能量

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標