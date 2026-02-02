均衡飲食投資健康 營養師教你搭配

我的頻道

本期講座由紐約長老會皇后醫院註冊臨床營養師壽嘉璐主講。(主辦單位提供)
想輕鬆吃得更健康、守護身體長久活力嗎？根據美國農業部(USDA)MyPlate健康餐盤的原則，均衡攝取蔬果、全穀物與優質蛋白，有助於維持代謝平衡、增強免疫力，並有效降低慢性疾病風險。科學搭配餐盤中的每一種食物，

不僅能提供身體所需的全面營養，還能幫助控制血糖、血壓與體重。同時，過量糖、鈉和不健康脂肪可能對心血管系統及整體健康造成潛在威脅，因此學會識別並合理控制攝入量至關重要。

借助食品營養成分標示(Nutrition Facts Label)，您可以輕鬆判斷食品的營養價值和隱性風險，讓每一次餐盤選擇都成為守護健康的行動。在日常生活中建立科學、可持續的飲食習慣，不僅提升身體活力，也為長遠健康與生活品質打下堅實基礎。

紐約長老會皇后醫院在多個地點為所有年齡層民眾提供頂尖且溫馨的醫療服務，為您與家人的健康提供貼心守護。 該院的醫療專家團隊為您及家人提供個人化的醫療建議與治療方案，協助您擁有更健康、更幸福的生活。 該院位於皇后區新鮮草原182街的門診中心，為成年患者提供全面醫療照護。

作為以病人為中心的醫療之家，由紐約長老會皇后醫院的家庭醫生/內科醫生團隊提供預防性護理、慢性疾病管理(如糖尿病心臟病、肥胖症等)、營養諮詢與專科服務：肺病、腸胃科及腎臟科專科醫師駐診。如需幫助，歡迎致電(718)670-2903與家庭醫生以及其他專科醫生醫生預約。 此外，醫院還有以下提供營養諮詢的門診：Theresa Lang兒科中心含兒科氣喘門診(718)670-1800、婦產科照護中心(718)888-9121、腫瘤營養門診(718)670-1716，以及減重手術(718)455-0220與體重管理營養門診(718)303-0419。欲了解更多信息，請聯繫社區健康發展部(718)670-1178。

世界日報作為社區的橋梁，不僅為讀者提供實時的新聞報導，還不斷透過創新方式推廣健康資訊，幫助華人社區建立健康生活方式。長期與紐約長老會皇后醫院合作的線上健康講座，旨在讓更多居民能在家中便捷地獲取專業的健康資訊，主題圍繞在民眾最為關注的日常健康議題並針對不同的醫學科目作深入解析。

欲觀看註冊臨床營養師壽嘉璐關於營養飲食的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2026nypq01，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取25元Amazon電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。(主辦單位提供)
紐約長老會皇后醫院

