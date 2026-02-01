皇后區科技與職涯博覽會 送筆電助弱勢

皇后區區長理查茲於1月31日在紐約市科學館舉辦第四屆「皇后區科技與職涯博覽會」。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)1月31日在紐約市科學館(New York City Hall of Science)舉辦第四屆「皇后區科技與職涯博覽會」(Queens Tech & Career Expo)，吸引大量青年學子與社區居民參與，現場匯集超過50個科技與職涯相關機構與企業，透過互動展示、實作體驗與職涯諮詢，協助來自弱勢與歷史上資源不足社群的居民，接軌紐約快速成長的科技產業。

理查茲表示，皇后區要成為全國具代表性的科技重鎮，關鍵在於打破長期存在的結構性門檻，讓不同族裔、不同社經背景的居民都能公平進入科技與高薪產業。

理查茲強調，區政府已在全區投入近1億2600萬元，支持STEM教育、科技訓練與創新項目。他宣布，位於長島市 (Long Island City)的「全球科技與創新中心」(Global Tech & Innovation Center, GTIC)預計於今年稍晚啟用，將成為新創企業、科技投資與專業輔導的樞紐。理查茲指出，該構想部分借鏡其與副區長日前訪問奈及利亞拉各斯（Lagos）的經驗，希望將當地「非洲矽谷」的成功模式引入皇后區，發揮皇后區高度多元的人口優勢，培養下一代科技領袖。

活動現場設有人工智慧(AI)與科技學習體驗區、政府應用AI工具的實作展示、由知名電台主持人兼電競推廣者「HipHopGamer」Gerard Williams帶領的電競對戰、職涯與導師交流空間，以及多場主題論壇與互動活動。

AT&T 與皇后區經濟發展局(QEDC)聯手，向學區28內事先選定的100個學生家庭發放免費筆電，並由皇后區公共圖書館提供使用教學，協助縮小數位落差。AT&T東北區總艾姆拉(John Emra)表示，連結設備、網路與數位教育，是確保學生在數位時代不被落下的基礎。