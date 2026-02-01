皇后區科技與職涯博覽會 送筆電助弱勢

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
皇后區區長理查茲於1月31日在紐約市科學館舉辦第四屆「皇后區科技與職涯博覽會」。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區區長理查茲於1月31日在紐約市科學館舉辦第四屆「皇后區科技與職涯博覽會」。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)1月31日在紐約市科學館(New York City Hall of Science)舉辦第四屆「皇后區科技與職涯博覽會」(Queens Tech & Career Expo)，吸引大量青年學子與社區居民參與，現場匯集超過50個科技與職涯相關機構與企業，透過互動展示、實作體驗與職涯諮詢，協助來自弱勢與歷史上資源不足社群的居民，接軌紐約快速成長的科技產業。

理查茲表示，皇后區要成為全國具代表性的科技重鎮，關鍵在於打破長期存在的結構性門檻，讓不同族裔、不同社經背景的居民都能公平進入科技與高薪產業。

理查茲強調，區政府已在全區投入近1億2600萬元，支持STEM教育、科技訓練與創新項目。他宣布，位於長島市(Long Island City)的「全球科技與創新中心」(Global Tech & Innovation Center, GTIC)預計於今年稍晚啟用，將成為新創企業、科技投資與專業輔導的樞紐。理查茲指出，該構想部分借鏡其與副區長日前訪問奈及利亞拉各斯（Lagos）的經驗，希望將當地「非洲矽谷」的成功模式引入皇后區，發揮皇后區高度多元的人口優勢，培養下一代科技領袖。

活動現場設有人工智慧(AI)與科技學習體驗區、政府應用AI工具的實作展示、由知名電台主持人兼電競推廣者「HipHopGamer」Gerard Williams帶領的電競對戰、職涯與導師交流空間，以及多場主題論壇與互動活動。

AT&T與皇后區經濟發展局(QEDC)聯手，向學區28內事先選定的100個學生家庭發放免費筆電，並由皇后區公共圖書館提供使用教學，協助縮小數位落差。AT&T東北區總艾姆拉(John Emra)表示，連結設備、網路與數位教育，是確保學生在數位時代不被落下的基礎。

理查茲勉勵現場年輕族群說，科技只是工具，真正的關鍵在於批判思考、勇於嘗試與主動連結。他說，出身背景、郵遞區號或家庭條件不應決定一個人的未來，「未來不是等待而來，而是由每一個人親手打造。」皇后區正與下一代一同建構屬於自己的科技未來。

博覽會活動免費對外開放，吸引大量青年學子與社區居民參與。(記者高雲兒／攝影)
博覽會活動免費對外開放，吸引大量青年學子與社區居民參與。(記者高雲兒／攝影)
皇后區區長理查茲(右)頒發首屆「科技平權倡議獎」(Tech Equity Cha...
皇后區區長理查茲(右)頒發首屆「科技平權倡議獎」(Tech Equity Champion Award)予All Star Code執行羅哈斯(左)。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區區長理查茲強調，區政府已在全區投入近1億2600萬元，支持STEM教育、科技訓練與創新項目。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區區長理查茲強調，區政府已在全區投入近1億2600萬元，支持STEM教育、科技訓練與創新項目。(記者高雲兒╱攝影)
博覽會現場匯集超過50個科技與職涯相關機構與企業，透過互動展示、實作體驗與職涯諮...
博覽會現場匯集超過50個科技與職涯相關機構與企業，透過互動展示、實作體驗與職涯諮詢，協助來自弱勢與歷史上資源不足社群的居民。(記者高雲兒╱攝影)

