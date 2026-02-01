陳學理質詢獲回應：資優班至少運作至9月

州參議員陳學理說，他過去一直、未來也將持續堅定支持紐約市公立學校的資優教育計畫，並把教育與孩子們的未來視為施政重點之一。(陳學理辦公室提供)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)任命前曼哈頓學區總監薩謬思(Kamar Samuels)為新市教育總監，引發華人家長對其教育理念的質疑，更對資優教育(G&T)計畫留存感到擔憂。南布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理(Steve Chan)在29日的教育聯合預算聽證會中此向薩謬思提問，並在質詢中提出市府應提升亞裔 教育工作者代表性方面的作為。對此，薩謬思表示，現行資優教育計畫至少將持續運作至今年9月，但現行的實施方式仍有檢討空間，市府需重新檢視相關數據與制度成效。

陳學理在會中提問指出，許多家長都非常關心資優教育議題，但若曼達尼逐步取消該計畫的消息屬實，未來當局將如何應對。薩謬思回應，市府認同在校園中提供「加速學習」(accelerated programs)的重要性，不過現行制度並未設有考試門檻，僅由家長或教師勾選學生是否適合在幼稚園階段接受加速課程，市府需重新檢視相關數據與制度成效。

薩謬思亦轉述曼達尼立場表示，若未來要建立更明確的招生標準，應考慮從較高年齡開始，因幼稚園階段的篩選方式未必具備充分的研究基礎。不過他強調，現行資優教育計畫至少將持續運作至今年9月，市教育局 下一步將與全市現有的資優教育學校合作，系統性盤點哪些作法有效、哪些部分需要調整，並廣泛聽取家長意見，相關討論將於未來數周內展開。

此外，陳學理另提出亞裔校長等領導性職位代表性偏低的情況，認為亞裔學生約占全市學生總數的近20%，但亞裔校長僅占約4%，詢問市府是否將在未來協助亞裔教育工作者晉升至領導職位。薩謬思回應指出，市教育局持續推動廣泛的招募與培育工作，但招聘時並不會以族裔作為單一標準，而是以更為廣泛的基準看待。不過他點出，要晉升至領導職位須從教師做起，但許多未能升為校長的教育工作者並非缺乏意願，而是已經離任，不在體制內。他接著表示，市教育局仍希望人才能留在教育系統中，並持續朝成為校長的方向發展，這也將是當局未來可以推動的方向之一。