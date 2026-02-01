王嘉廉中心Baby Shower 新手爸媽交流育兒經

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
王嘉廉社區醫療中心31日在皇后區法拉盛舉辦迎嬰聚會，現場家長們就孕期照護、哺乳及新生兒照顧等問題，向健康教育人員現場諮詢。（記者戴慈慧╱攝影）
王嘉廉社區醫療中心31日在皇后區法拉盛舉辦迎嬰聚會，現場家長們就孕期照護、哺乳及新生兒照顧等問題，向健康教育人員現場諮詢。（記者戴慈慧╱攝影）

王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)31日在皇后區法拉盛舉辦一場迎嬰聚會(Baby Shower)，邀請準父母與醫療及健康教育人員面對面交流。

活動由中心健康教育部主辦，形式有別於傳統健康講座，參與者可自由提問，討論內容涵蓋孕期照護、產後哺乳及新生兒照顧等實務問題。健康教育部主任朱雅潔表示，診所門診時間有限，部分問題難以深入說明，因此透過小型聚會方式，讓家長在較輕鬆的環境下與專業人員交流。她指出，該中心每年不定期舉辦三至四次類似活動，每次人數控制在約10組家庭，以利互動。

現場有多名準父母針對實際需求提問。準爸爸羅先生表示，他關心懷孕期間及新生兒相關的醫療保險內容，特地前來諮詢，希望提前了解制度與申請流程。另有Seivwright夫婦帶著多次育兒經驗參與，這已是他們迎接的第七名孩子。Seivwright太太指出，儘管育有多名子女，但每次懷孕與身體狀況皆不相同，此次主要針對哺乳相關問題向醫護人員請教。

朱雅潔表示，透過這類活動，健康教育人員也能更了解家長普遍關心的議題，作為未來規劃健康教育內容的參考，並在必要時回饋給臨床醫師。她指出，活動重點在於雙向溝通，而非單向傳遞資訊。

王嘉廉社區醫療中心表示，未來仍將視社區需求持續舉辦相關活動，提供準父母更多實際資訊與諮詢管道。

